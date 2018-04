Denuncian falta de estrategia de desarrollo económico en el plan fiscal

El senador José Nadal Power, del Partido Popular Democrático (PPD), denunció lo que considera “una preocupante ausencia de estrategias de desarrollo económico y creación de empleos en la nueva versión del plan fiscal presentado por la administración Rosselló”.

El político afirmó que “en el nuevo plan fiscal se pronostica una alarmante merma en la actividad de manufactura durante los próximos años en la isla. Siendo este el sector más importante de nuestra economía, representando alrededor del 40% del Producto Interno Bruto del país, el plan no propone soluciones ni estrategias más allá de anunciar el problema”.

“A pesar de que esa merma es en gran medida culpa de la incapacidad del gobernador Rosselló y la comisionada residente Jenniffer González para ponerse de acuerdo en el mensaje que tenía que llevar Puerto Rico ante el Congreso durante la aprobación en diciembre de las reformas contributivas promovidas por Donald Trump, el plan fiscal es mudo en cuanto a estrategias”, manifestó Nadal Power.

El senador expresó que “sería trágico” para los puertorriqueños que el gobernador y la comisionada residente “hayan tirado la toalla con los intentos de lograr en Washington incentivos para las inversiones y crear empleos en Puerto Rico”.

A su juicio, “la crisis fiscal no terminará mientras la economía no logre crecer. Sin embargo, el plan presentado no contiene estrategias de crecimiento y descansa excesivamente en que Puerto Rico recibirá fondos federales para su reconstrucción luego de los huracanes”.

Además de la falta de estrategias en Washington para fortalecer y proteger la actividad económica, a su entender, “el plan fiscal evidencia la lentitud con la que se ha ejecutado la ley que creó la iniciativa ‘Invest Puerto Rico’ en febrero del año pasado”.

Explicó que esa entidad “se supone que tenga a cargo la promoción industrial de Puerto Rico y, según el propio documento fiscal presentado por el gobierno, todavía no tiene ni director ejecutivo”.

“El país no puede permitirse enfrentar sus retos sin estrategias concretas y realistas de desarrollo económico, para atraer grandes cantidades de inversiones. Esas estrategias tienen que incluir el mensaje claro que hay que llevar a Washington y de relaciones comerciales con otros países de nuestro hemisferio”.