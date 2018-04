Arrestan a juez por repetidamente robar ropa interior de mujer

Un juez de la ciudad de Long Island en Nueva York fue arrestado este pasado viernes por continuamente entrar a una residencia a robar la ropa interior de una joven de 23 años.

Robert Cicale, el letrado que cometió el delito de escalamiento, confesó haber entrado a robar los panties de la joven en múltiples ocasiones, de acuerdo con el canal Eyewitness News de ABC.

El togado, que explicó sentir "urgencias" por robar la ropa interior, es casado y padre de tres niños. El hogar a donde entraba a robar era justo al cruzar la calle de su casa, donde vivía una joven con sus padres. El jueves pasado, día en que fue detenido, Cicale entró a las 9 de la mañana cuando la adolescente estaba sola y durmiendo.

Momentos después, la joven corrió a su cuarto, cerró la puerta y avisó a su madres para que llamara al 911. Las autoridades acudieron al lugar y detuvieron al juez.

Luego de comparecer en corte se supo que Cicale sabía quién era la joven porque esta trabajó en un internado en la oficina de abogados Islip Town, donde él había laborado.

Long Island criminal court judge just walked out of a police precinct in handcuffs — Robert Cicale accused of breaking into his neighbor’s home and stealing her dirty underwear #abc7ny https://t.co/7VH70jeJDy pic.twitter.com/3ZXXLCERGu

— Derick Waller (@wallerABC7) March 30, 2018