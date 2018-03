Universitarios se apoderan de la administración por escándalo de malversación de fondos

Los estudiantes de la Universidad Howard ocuparon el edificio administrativo para protestar y manifestar su indignación por un escándalo con las ayudas financieras.

En el segundo día de manifestaciones, los universitarios pidieron la renuncia del presidente de la institución, Wayne Frederick, tras revelaciones de que en el año pasado fueron despedidos seis empleados por "mala conducta y negligencia". Le reclamaron no haber revelado el tema antes.

Los estudiantes manifestaron que los trabajadores se apropiaron indebidamente de cerca de $1 millón de ayudas financieras.

El editor de The Huffington Post, Philip Lewis, subió un video a su cuenta de Twitter en el cual se aprecia a los jóvenes entonando la canción de Rihanna 'Bitch Better Have My Money'.

Howard students found out employees stole over $1M in financial aid so they took over their Administration building and started singing ‘Bitch Better Have My Money.” pic.twitter.com/760u3TFZwc — Philip Lewis (@Phil_Lewis_) March 29, 2018

Según reseñaron varios medios, la Asociación de Estudiantes de Howard University le exigieron ayer, en una carta a la comunidad estudiantil, que la administración revele toda la información sobre los hallazgos de la investigación. Ademas, que tome medidas para ayudar a los universitarios que se les negó "injustificadamente la ayuda universitaria basada en la necesidad".

"Este asunto es extremadamente desalentador porque la ayuda financiera sigue siendo la principal barrera para que los estudiantes de Howard completen su educación, y este robo sirve un ataque directo e insulto a nuestra comunidad", comunicaron.

Protesters then started to Swag Surf in the Administration building. pic.twitter.com/cKHSnDX2Te — Philip Lewis (@Phil_Lewis_) March 29, 2018

Los estudiantes continúan en el edificio administrativo viendo documentales de otras luchas estudiantiles y colgando carteles que expresan su sentir. Le han bloqueado la entrada a los empleados.