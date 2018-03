Soldados israelíes matan a 6 palestinos y hieren a otros 500

Grandes multitudes de palestinos portando banderas marcharon el viernes hacia la cerca fronteriza de Gaza con Israel, algunos arrojando piedras a las que los israelíes respondieron con armas de fuego que según funcionarios mataron al menos a cinco personas.

El ministerio de Salud palestino dijo que al menos 500 manifestantes resultaron heridos por munición de guerra, balas de acero revestidas de caucho o gases lacrimógenos lanzados por los soldados en diversos puntos del muro, pero no entró en detalles.

Horas antes, en otro incidente, un agricultor palestino fue abatido por un disparo desde un tanque israelí cuando trabajaba en su campo antes del amanecer, dijo el ministerio.

Las protestas comenzaron como sentadas masivas organizadas por el gobierno de Hamas, pero escaparon rápidamente a tofo control.

Testigos y periodistas en la Franja de Gaza dijeron que cientos de palestinos participaron en los enfrentamientos, mientras que miles más se dirigieron a cinco campamentos de tiendas de campaña, varios de ellos a una distancia de varios cientos de metros de la frontera.

Thousands of Palestinians march near the Gaza-Israel border to commemorate Land Day. The event marks the killing of six Arab Israelis during demonstrations in 1976 against Israeli confiscations of Arab land pic.twitter.com/TH4Wk4Ynia

