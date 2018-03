Yulín pagará horas extras y el bono cuando FEMA le desembolse dinero

Los empleados y policías de San Juan tendrán que esperar a que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) desembolse el dinero que utilizó el municipio para atender la emergencia para que puedan cobrar su bono de Navidad y las horas extras trabajadas durante los huracanes, explicó hoy la alcaldesa Carmen ‘Yulín’ Cruz Soto.

“El dinero que teníamos lo utilizamos para comprar medicinas, comida y combustible… Lo que había en la caja se utilizó para pagarle a los empleados, cumplir con no reducir la jornada de trabajo y para no despedir empleados… Nosotros nunca hemos dicho que no vamos a pagar el bono, estamos difiriendo el pago”, explicó en una conferencia de prensa que el municipio transmitió a través de su página de Facebook.

De acuerdo con Cruz Soto, esta es la razón por la que aún los empleados municipales no han recibido el bono de Navidad, que suma un total de $3.5 millones, así como los $4 millones que se le adeudan a la Policía Municipal en horas extras.

El pago de nómina mensual en San Juan asciende a $25 millones mensuales.

En cuanto al dinero de los policías, la alcaldesa destacó que pagaron los meses de julio, agosto y septiembre, pero que, de ahí hasta hoy, le corresponde a FEMA pagarlas. “Las horas extras de los policías las debe todo el mundo porque FEMA no ha pagado”, aseguró.

Según la lideresa de los sanjuaneros y sanjuaneras, FEMA le adeuda al municipio un total de $15 millones.

“Los dineros destinados para el bono de Navidad, para el pago del enfermito, ese dinero se utilizó para esta emergencia… el dinero que nos corresponde, las horas extras, se pagarán, igual que el gobierno central, cuando FEMA haga el pago. Nosotros utilizamos dinero del municipio y, según FEMA nos vaya devolviendo, vamos a ir pagando”, detalló.

La alcaldesa defendió que “tenía el dinero” para hacer los pago pero que, por las circunstancias de la emergencia y brindarle los servicios esenciales a la ciudadanía, el municipio alquiló dos gasolineras, compró medicinas para dos meses y les brindó comida gratuita a los residentes, entre otras cosas.

“El dinero está en un pote. El municipio de San Juan utilizó $21 millones durante la emergencia. Eso es sin contar el dinero que se le debe a los suplidores, que hicieron el trabajo, eso lo paga FEMA”, añadió.

En este sentido, Cruz Soto apuntó que el municipio espera por $3.6 millones que abonarán a la deuda de los suplidores “que en cuatro meses manejaron millones de libras de basura”.

Y es que, todo reclamo a la agencia federal que supere el millón de dólares debe ser aprobado en el Congreso de Estados Unidos. Un proceso que la alcaldesa calificó como “largo e ineficiente”, en parte, por la “falta de credibilidad del gobierno”.

A preguntas de la prensa de que si no era incongruente reclamarle al gobernador que no elimine el bono de Navidad a la empresa privada cuando San Juan aún no les paga el beneficio a sus empleados, Cruz Soto respondió que son asuntos diferentes.

“Hay una diferencia bien grande en lo que es eliminar el bono de Navidad, que es lo que está haciendo el gobierno, y no pagar el bono porque el dinero del municipio fue secuestrado por el BGF”, argumentó.

La alcaldesa trajo a colación las expresiones realizadas por el gobierno como parte del cierre del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en la cual revelaron que se le adeuda a San Juan $148.7 millones.

“Una cosa es eliminar el bono y otra es llegar a acuerdos sobre cuándo se va a pagar, son dos cosas diferentes… Aquí podemos hablar de cuándo se paga porque hay un compromiso de pagarse. En la empresa privada no van a poder hablar de cuándo se va a pagare el bono porque se lo quitaron. Hay una gran diferencia, es diferente a quitarle el beneficio a los trabajadores y trabajadoras”, enfatizó la alcaldesa y dijo que ya ha realizado “reuniones privadas” con los gremios del municipio.