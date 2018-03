Loíza invita a conocer templo con 373 años de historia

Pocos conocen que Loíza cuenta con uno de los templos católicos más antiguos de Puerto Rico, sede de la Parroquia del Espíritu Santo y San Patricio en Loíza, fundado en 1645. El mismo conserva además decenas de artículos de culto europeos y mexicanos, algunos de los cuales superan los 200 años de antigüedad. También atesora figuras y santos de palo de hechura puertorriqueña. Por su antigüedad, forma parte del Registro Histórico de Monumentos de Estados Unidos bajo el número 76002251, como lo atestigua una placa oficial a la entrada del inmueble.

Para esta Semana Santa, el itinerario de actividades incluye un Servicio Penitencial mañana Jueves Santo con la ‘Cena del Señor’ a las 8:00 de la noche, seguida por el ‘Lavatorio de los Pies’, también a las 8:00 de la noche. Luego se continúa con los turnos de adoración de diversos grupos y coros hasta la medianoche. Ya para el Viernes Santo el ‘Vía Crucis’ sale a las 8:00 de la mañana de la Comunidad Villa Cañona, hasta el Templo, con la ‘Adoración de la Cruz’ a las 3:00 de la tarde, ‘Santo Entierro’ a las 5:00 de la tarde y la ‘Procesión de la Soledad de María’ a las 8:00 de la noche. El Sábado Santo las actividades comienzan con la ‘Vigilia Pascual’ a las 10:00 de la noche, que incluye la ‘Bendición del Fuego’, ‘Liturgia de la Palabra’ y ‘El Encuentro’. Para el Domingo de Resurrección, 1 de abril, hay Misa a las 10:00 de la mañana, seguido del ‘Bautismo’.

La Parroquia Espíritu Santo y San Patricio, ubicada en la plaza pública Don Ricardo de Jesús Sanjuro fue erigida por los Padres Dominicos en terrenos donados por un nieto de Don Juan Ponce de León. Este monumento es parte del grupo de ermitas e iglesias que se erigieron durante los primeros esfuerzos de colonización y asentamiento español en Puerto Rico. De hecho, este tempo es el más antiguo de Puerto Rico de uso continuo pues los que le preceden en antigüedad, el de San José en el Viejo San Juan está actualmente en reparaciones y el Porta Coeli en San Germán, sirve como un museo del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Al entrar a la misma, se destaca la masividad de sus paredes, lo que ha hecho posible que además de estructura religiosa, el templo fuera utilizado como refugio en caso de huracanes o ataques de corsarios. De hecho, durante los pasados huracanes Irma y María el templo no sufrió daño alguno. Su ubicación es muy particular, porque la fachada principal está orientada hacia el Río Grande de Loíza y no a la plaza, que fue construida muchos años después.