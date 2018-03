Ecuador suspende uso de internet a creador de Wikileaks

Desde hace seis años Julian Assange, el creador de Wikileaks, permanece asilado en la embajada ecuatoriana de Londres con el fin de cuidar su vida.

Según informó el gobierno de Ecuador, a este se le suspendió el acceso a internet luego de que en los últimos días se pronunciara contra Alemania y en defensa del separatismo catalán.

Junto a esto, Assange habría puesto en peligro las relaciones ecuatorianas con Reino Unido, según informó la embajada en su comunicado. Por esta razón se le suspendió el acceso a internet, para así prevenir potenciales perjuicios

El fundador de Wikileaks usó Twitter para referirse al caso de Skrïpal, el ex espía ruso envenenado en Reino Unido, lo que no le gustó tanto a la embajada. En el tuit, el asilado decía “A pesar de que es razonable que Theresa May (primera ministra británica) piense que el Estado ruso es el primer sospechoso, hasta ahora las pruebas son circunstanciales”.

(3/3) Further, while it is reasonable for Theresa May to view the Russian state as the leading suspect, so far the evidence is circumstantial & the OCPW has not yet made any independent confirmation, permitting the Kremlin push the view domestically that Russia is persecuted.

— Julian Assange ⌛ (@JulianAssange) March 26, 2018