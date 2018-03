Detienen político en inodoro de un aeropuerto

NAIROBI, Kenia – Un político keniano de oposición dijo el miércoles que seguía detenido en uno de los inodoros del aeropuerto principal de Kenia, luego que se rehusó a que lo expatriaran en medio de tensiones electorales.

El juez declaró en desacato al ministro del Interior de Kenia, al jefe de la policía nacional y al secretario permanente de inmigración por hacer caso omiso a la orden de dejar en libertad inmediatamente a Miguna Miguna, dijo un abogado del político, Nelson Havi. Los abogados de Miguna pidieron a la corte encarcelar a los funcionarios por seis meses y multarlos con 2.000 dólares cuando comparezcan en corte el jueves. El tribunal los encarcelará si no comparecen, dijo el juez George Odunga.

Miguna fue expatriado a Canadá el mes pasado tras un operativo contra políticos que participaron en la pseudo juramentación del líder opositor Raila Odinga en protesta por la reelección del presidente Uhuru Kenyatta. Una corte luego ordenó devolverle el pasaporte a Miguna y que se le permita regresar.

Sin embargo, cuando Miguna llegó el lunes al Aeropuerto Internacional de Jomo Kenyatta, agentes vestidos de civil trataron de llevarlo a un avión que salía del país, dijeron testigos. Miguna resistió y no abordó el avión.

El miércoles, Miguna tuiteó que seguía "detenido dentro de un inodoro pequeño y sucio" de uno de los terminales.

"No he comido, no me he bañado, no me han dado acceso a mis abogados, mi familia ni doctores", dijo.

El abogado Japheth Mutinda, de la secretaría de Justicia de Kenia, dijo que Miguna no podía comparecer en corte para responder a una orden previa porque su ingreso al país seguía en proceso.