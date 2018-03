Trasladarán confinados a Estados Unidos para cerrar cárceles locales

El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Erik Y. Rolón Suárez, anunció hoy que comenzará a evaluar nuevas propuestas para implementar el programa de externalización de servicios de prisiones conocido como "Out of State", con el fin de reducir los costos de operación en las instituciones correccionales de Puerto Rico a través de la consolidación de sus instalaciones.

El programa contempla el movimiento voluntario de confinados adultos y varones a instituciones correccionales localizadas en los Estados Unidos. El mecanismo de traslado voluntario que ofrece el programa contempla primordialmente a los confinados en la etapa final de su sentencia y excluye a confinadas y jóvenes-adultos bajo custodia del DCR.

La medida propone la consolidación y el cierre de varias instituciones correccionales. No conlleva reducción de empleos, debido a que los oficiales de las instituciones que se consoliden, se integrarán a los recursos de otras instituciones a fin de reducir el tiempo extra de trabajo y mejorar la experiencia laboral, lo cual resulta diferente a otras veces en las que se han enviado confinados "Out Of State".

"El gobierno de Ricardo Rosselló reconoce la importancia de la familia en el proceso de rehabilitación, por ello hemos implantado un sinnúmero de iniciativas que refuerzan esa política. Sin embargo, también reconoce que hay casos en los que dependiendo del delito o de las circunstancias particulares que motivaron al ofensor, se recomienda un proceso de enfriamiento entre la familia y el confinado", dijo por otra parte el secretario.

"Esta iniciativa en nada trastoca nuestra política pública de fortalecer la integración familiar porque es una herramienta de rehabilitación adicional que sólo el miembro de la población correccional decide si la utiliza", agregó Rolón Suárez.

El titular del DCR detalló que los miembros de la población correccional que se acojan al programa "Out of State", ingresarán a Instituciones contratadas en los Estados Unidos que ofrecen al confinado adiestramientos vocacionales en oficios como plomería, carpintería, electricidad y manejo de vehículos pesados. Añadió el secretario que al final de su condena, los confinados regresan a Puerto Rico con mejores posibilidades de emplearse o de crear empresas propias.

Este nuevo programa será implantado luego de celebrarse un proceso de RFP que perseguirá contratar al mejor operador que así garantice los derechos de nuestra población correccional, a lo cual estaremos vigilante en todo momento.