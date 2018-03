Luz Nereida envía mensaje al gobernador

La periodista de Noticentro Luz Nereida Vélez publicó una carta abierta al gobernador Ricardo Rosselló a través de su cuenta de Facebook, donde plasma su sentir sobre la propuesta de "reforma laboral".

En la misiva, la también locutora menciona a lo que se enfrenta día a día para sacar sola hacia adelante a su hija universitaria.

Vélez, quien truena abiertamente contra la reducción de beneficios marginales que propone la administración actual, pidió al gobernador que reflexione durante esta Semana Santa y que "tenga la valentía de objetar esa propuesta de ley… que en nada nos beneficia como pueblo por el contrario sería terminar de hundirnos".

Lee la carta abierta aquí:

"Carta abierta al gobernador Dr.Ricardo Roselló …. usted me conoce hace años… y cuando me dirijo a usted lo hago en el marco del respeto, no solo a su persona sino también a la posición que ocupa. Hoy vengo a hablarle con la honestidad y transparencia que me caracteriza… pero hoy hablo como madre soltera de una hija de 21 años y universitaria , a quien yo le tengo que pagar todo porque no me aprueban beca, la que después de tener un trabajo a tiempo parcial… cerraron el establecimiento hace tres meses y aún está buscando una nueva oportunidad de empleo.. para al menos ayudarse con sus gastos personales. Soy una mujer trabajadora desde los 15 años mientras estudiaba en la universidad mi bachillerato .. y luego durante mis estudios post graduados en Estados Unidos también labore como profesora de español en Berlitz. Así que llevo cerca de 43 años trabajando. Soy unionada hace cerca de 30 años y nosotros , los trabajadores , quienes nos levantamos todos los días para echar este país hacia adelante. Yo tengo dos trabajos .. así que de siete días de la semana , trabajo seis para poder cumplir con mis compromisos y pagarle a mi hija el mejor regalo, una educación de altura. No puedo entender como si los trabajadores somos el motor que mueve la economía del país , su Reforma Laboral, quiera estrangular los derechos adquiridos que con lagrimas y sudor hemos obtenido. Como es posible que quieran reducir los días por enfermedad a 7? Usted como científico sabe que por ejemplo cuando da influenza, un virus contagioso , debemos permanecer al menos 7 días en casa, pero si es una cirugía del corazón son más días y así sucesivamente dependiendo de la enfermedad o condición. Además, investigaciones que salieron el año pasado han demostrado que para que un trabajador sea más productivo … debe tener descanso y su Reforma Laboral pretende reducir las vacaciones a la mitad . Pero , como es posible que su Secretario del Trabajo, en entrevista con un compañero no oyera o escuchara bien las preguntas y se ciñera a un libreto establecido de que por incrementar el salario mínimo en un dólar … todo está resuelto y tiene justificación. Pues lamentablemente mi opinión es que no… sabe porque… porque los países vanguardistas en vez de quitar dan. Por ejemplo en Italia cuando una mujer pare se queda en casa nueve meses con salario y beneficios… y sabe porque? Porque a diferencia de nosotros ellos entienden que nadie mejor que mamá para cuidar ese primer tiempo a sus hijos. El otro día alguien me mencionó que vivimos en una Dictadura, pero disfrazada en una supuesta comodidad. Nadie pone en duda que usted tomo un país en quiebra y con una Junta de Supervisión Fiscal impuesta, que María nos destrozó … pero no trate ahora usted de terminar hundiéndonos eliminando beneficios por un misero dólar de aumento . Quitar el bono no es Justo , era un respiro para muchos en Navidad. Dejarlo a discreción del patrono en la empresa privada es igual a no darlo , sabe porque , porque no será una obligación así que se lo ahorrarán . Yo decidí quedarme y dar el todo por mi país, donde están los restos de mis abuelos y mis padres… pero estas decisiones aumentarán más la emigración, nos hará más pobres y menos competitivos y la economía seguirá sucumbiendo mientras se ahoga al motor económico del país. Le pido que en esta Semana Santa reflexione sobre ello , no permita que se sigan pagando sueldos de cientos de miles de dólares a unos cuantos, gastando millones en contratos de asesoría … mientras que al verdadero trabajador se le quita lo poco que ha obtenido … llevandolo prácticamente a la tumba. Que Dios le bendiga a usted y a su familia … y ojalá tenga la valentía de objetar esa propuesta de ley… que en nada nos beneficia como pueblo por el contrario sería terminar de hundirnos", escribió Vélez.