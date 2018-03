Piden cuentas a empleada del Senado para culminar investigación en la CEE

Tal parece que María Dolores Santiago, actual directora de Recursos Humanos del Senado y pasada presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, no ha cooperado con celeridad en la investigación que realiza la agencia sobre las horas presuntamente no firmadas por el hijo de Norma Burgos, Roberto Benítez Burgos.

Y es que, Metro tiene en su poder una carta del actual presidente interino, Nicolás Gautier, dirigida al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en la que solicita la cooperación de Santiago, quien ahora labora bajo su supervisión.

La misiva, con fecha del 14 de marzo, establece que la Oficina de Auditoría de la CEE ha pedido el “insumo” de la pasada presidenta, ya que fungía como supervisora directa de Benítez Burgos durante el periodo de trabajo en que no firmó sus horas por un “olvido involuntario”. No obstante, hasta el día del envío del documento no había cooperado con la pesquisa.

“A la fecha de esta comunicación, no hemos recibido respuesta”, indica Gautier en la carta. Este medio se comunicó con el actual presidente interino para confirmar la información, y luego de mantenernos cuatro días esperando, contestó vía teléfono: “Ni niego ni confirmo la información”.

Según otra carta que leyó este diario con fecha del 2 de febrero de este año, firmada por Gloria Jiménez, subdirectora de Recursos Humanos, Santiago retuvo las hojas de asistencia originales de Benítez Burgos, y a la fecha de esta última misiva, no se habían entregados.

"Al presente no tengo conocimiento de que las hojas de asistencia originales hayan sido certificadas por la Sra. Santiago Rodríguez como supervisora inmediata del Sr. Benítez Burgos. Tampoco tengo conocimiento de que hayan sido entregados tales documentos de asistencia a la Oficina de Recursos Humanos de la CEE para proceder con los ajustes a las licencias aplicables solicitadas por el Sr. Benítez Burgos", indica la misiva enviada por Jiménez.

Según una fuente de Metro, las hojas de asistencia de Benítez Burgos continúan retenidas por Santiago.

La CEE realiza una auditoría sobre el registro de asistencia de Benítez Burgos, director de sistemas de información de la entidad, y quien presuntamente no firmó sus hojas de entrada y salida por unas tres semanas, según un informe que hizo público el presidente del Senado hace unos meses. La situación se da en el contexto de una supuesta lucha de poder para controlar la agencia, que dio paso a que Santiago fuese relevada de su cargo y contratada por Rivera Schatz en la institución que lidera.