Más cerca de Fortaleza la reforma educativa

Con múltiples enmiendas nuevas, entre ellas algunas para garantizar los derechos de los maestros, el Senado aprobó ayer el proyecto 1441 de la Cámara, que busca reformar el sistema educativo del país.

Luego del debate, se hizo una votación por pase de lista que se tradujo en 19 votos a favor, ocho en contra, un abstenido y dos ausentes.

Eduardo Bhatia, Aníbal José Torres y José Nadal Power, del Partido Popular Democrático, votaron a favor de la medida. Sin embargo, Migdalia Padilla y Axel “Chino” Roque, del Partido Nuevo Progresista, le votaron en contra. Otro senador de mayoría que no apoyó el proyecto fue Luis Daniel Muñiz, quien se abstuvo.

El presidente de la Comisión de Educación, Abel Nazario, presentó el informe positivo de la medida en el que sostuvo que “algunos han planteado que las escuelas chárteres pueden hacer lo que les dé la gana. No, tienen los mismos parámetros. Lo que cambia es la gerencia, la administración y flexibilidad para ejecutar lo que se establece como política pública”. Además de las enmiendas nuevas que Nazario había adelantado a Metro, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presentó una serie de enmiendas en sala, que en su mayoría eran para garantizar los derechos adquiridos de los maestros, y otras dirigidas a que la Autoridad de Edificios Públicos mantenga la jurisdicción de las escuelas y eliminar la disposición de permitir Alianza Público Privadas (APP) o Cooperativas para el mantenimiento de escuelas.

Sin embargo, el proyecto plantea que, a partir de dos años, en una escuela alianza “el salario no podrá ser reducido, de permanecer el maestro en la escuela pública alianza, pero no así los demás beneficios marginales que no provea la escuela pública alianza”. No obstante, a petición del maestro, este puede continuar cotizando para Retiro.

Otras enmiendas puntuales presentadas por Nazario incluyen que las escuelas especializadas no puedan ser chárteres; fija en 3 % los vales educativos; elimina la equidad de género; elimina la cárcel a padres que no envíen a sus hijos a la escuela por mas de tres días sin justificación; añade un Comité Asesor del secretario y una Comisión para el Estudio y Recomendación de la Filosofía Educativa.

La medida pasa ahora al Comité de Conferencia para que la Cámara de Representantes concurra con las nuevas enmiendas.

Mientras, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, agradeció la labor realizada por ambos cuerpos para aprobar la reforma expresando que “con esta medida nuestros niños y niñas tendrán un mejor sistema de educación”.

Además, Rosselló agradeció a los senadores de minoría que votaron a favor del proyecto presentado por La Fortaleza.

Maestros protestan en El Capitolio

La aprobación del proyecto surge luego de que miles de maestros marcharan desde el Parque Luis Muñoz Rivera, en San Juan, hasta El Capitolio en repudio a la propuesta que incluye las escuelas chárteres y vales educativos. La marcha coincidió con un paro decretado por el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) como parte de las acciones en contra de la medida.

Por su parte, el Departamento de Educación informó que asistieron en la jornada educativa apenas el 8 % de los estudiantes y el 51 % de los docentes.

Keleher destacó sin embargo que “la inmensa mayoría de las escuelas se mantuvieron abiertas”.

La presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, catalogó la marcha como un éxito, a la vez que cuestionó que el Departamento de Educación informara que, en las regiones, la mayoría de las escuelas estaban abiertas. No obstante, no había maestros ni estudiantes.

El presidente de Unete, Emilio Nieves, advirtió que, si se aprobara la reforma, los legisladores que la favorezcan, perderán el voto de los maestros en las elecciones.

Por su parte, Eva Ayala, presidenta de Educamos, sostuvo: “No vamos a permitir ni un atropello más; el trabajo esclavo se acabó”. Hizo un llamamiento a hacer causa común para que todos los sectores rechacen la reforma educativa.

Aunque los maestros afiliados a la Local Sindical de la Asociación de Maestros, no participaron de la protesta, su secretaria general, Grichelle Toledo, fue hasta El Capitolio para entregar al presidente Thomas Rivera Schatz más de 6,700 firmas de maestros contra la reforma.