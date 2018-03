Cierra definitavamente Che’s

El emblemático restaurante argentino Che’s anunció oficialmente el cierre del establecimiento, por los daños sufridos a consecuencia de los huracanes Irma y María.

La gerencia divulgó que “la realidad económica de los últimos años, sumado a los dos huracanes (Irma y María), especialmente a María, han hecho que esta dolorosa decisión sea no solo la más lógica, si no la más prudente”.

“Hoy, a seis meses del Huracán Maria, sentimos la necesidad de enfrentar nuestra realidad y compartirla con los que por más de 40 años, nos acompañaron como Familia. Este Proyecto de Roberto Alemán y Oscar Marty(QEPD) que comenzó en Julio de 1976 y que se convirtió en el Restaurante Argentino más importante de Puerto Rico, hoy le dice hasta luego a los que fielmente nos acompañaron. Hasta luego porque a la Familia nunca se le dice Adiós. A nuestros fieles clientes les damos las Gracias por acompañarnos en esta bella experiencia. A nuestros empleados, que les puedo decir, no pudimos escoger a mejores seres humanos. Ustedes fueron la clave de nuestro éxito y saben que son parte de nuestra Familia. La realidad económica de los últimos años, sumado a los dos Huracanes, especialmente a María, han hecho que esta dolorosa decisión sea no solo la más lógica, si no la más prudente. Gracias por su apoyo incondicional y Gracias por acompañarnos por estos cortos 40 años! Hasta la próxima aventura!

La Gran Familia del Che’s”.

El restaurante establecido hace más de 40 años en Punta Las Marías, Isla Verde, contaba con cocineros y empleados que llevan trabajando más de 30 años.

Metro supo que el restaurante sufrió graves daños estructurales y se dañó todo el equipo de cocina.