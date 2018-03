Arrestan manifestantes que reclamaban ayudas para la Isla

A seis meses del paso del huracán María por la isla, decenas de personas llevaron a cabo una manifestación en el Senado Federal exigiendo acción en la reconstrucción y el restablecimiento de servicio eléctrico en Puerto Rico.

Puerto Rico needs urgent action! @FEMA has botched the recovery at every stage and Congress should hold hearings to investigate what went wrong. FEMA must provide PR w same rapid & efficient delivery of aid that other American disaster zones have received. #Power4PuertoRico pic.twitter.com/BUIOEf6DeH

