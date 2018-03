Anuncian fecha límite para sacar licencias "Real ID"

El Senado inició vistas públicas en torno al proyecto que busca enmendar la Ley de Tránsito para atemperarla a las disposiciones de la Ley de Identificación Verdadera (Real ID Act of 2005) que entra en vigor en octubre de este año en los Estados Unidos.

Miguel Laureano presidió los trabajos de vistas públicas relacionadas al Proyecto de Senado 816 el cual propone además, que se incorpore a toda identificación oficial las salvaguardas de protección de identidad equivalentes a las licencias de conducir emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional ("Department of Homeland Security").

En el 2005, casi cuatro años después de los atentados terroristas de 2001,el Congreso aprobó la "Real ID Act of 2005", con el propósito de ayudar a combatir el terrorismo y establecer los estándares nacionales de requisitos para obtener la licencia de conducir y tarjetas de identificación. Según la página de la Agencia de Seguridad Nacional, el plazo extendido para obtener la nueva identificación Real ID, es el 17 de octubre de 2018. El no obtenerla limitaría el acceso de entrada a edificios y bases militares, y podría presentar obstáculos en la realización de viajes al exterior.

Aún cuando el Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico cuenta con el programa del Real ID, tan sólo se ha expedido 62,800 licencias de conducir nuevas o renovadas y 7,014 tarjetas de identificación. Unas dos millones de personas integran el sistema de DTOP.

"Es prioridad que los ciudadanos conozcan y entiendan la importancia y las ventajas de tener el Real ID. Sabemos de ciudadanos que confrontado problemas en otros estados por carecer de la identificación. Por tanto, es importante que DTOP oriente previo a que se expida a la persona una licencia o identificación ya que algunos ciudadanos declinan precisamente por desconocer los beneficios", señaló el Presidente de la de Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura que atiende la medida.

"Existe desconocimiento de la ciudadanía sobre la importancia y la necesidad de tener el "Real ID"; muchos no entienden las razones y también desconocen que hay un cargo adicional de $15.00. Al momento de la renovación los usuarios deben estar informados en torno a las limitaciones que tendrán de no contar con el ‘Real ID’. Las salvaguardas deben hacerse por escrito al momento de la renovación", alertó el senador Laureano..

Advirtió asimismo, que la cercanía de la fecha límite para obtener el ‘Real ID’ podría causar una gran congestión en los CESCO, por lo que se debe comenzar una campaña de orientación general sobre qué significa el Real ID, quiénes podrán poseerla y las ventajas o desventajas de ésta.

“Para dar un ejemplo, las desventajas de no tener la nueva identificación es que la licencia de conducir leerá en rojo "Not for Real ID Purposes"; no podrá utilizar la licencia de conducir para viajes domésticos dentro y fuera de Estados Unidos y sus territorios; no podrá pertenecer a la base de datos nacional interconectada, entre otras".

En la primera vista comparecerán el Departamento de Justicia, el Departamento de Transportación y Obras Públicas ambas agencias concurren con la medida y son conscientes de la importancia de una mayor promoción de este servicio.

Por su parte la licencianda Miriam Stefan del DTOP anuncio que los CESCO de Carolina, Humacao, Ponce, Arecibo, Aguadilla, Sagrado Corazón, Guayama y Minillas en la torre norte están ofreciendo el servicio. Añadió que antes de junio esperan ampliar el servicio y brindar la opción al ciudadano de hacer el trámite vía correo.

Asimismo la licenciada Mónica Ribas del Departamento de Justicia no mostró objeción con la medida y sugirió que se consulte al Departamento de Hacienda y OGP por el posible impacto económico que conllevaría la implementación de la medida.