Muere excontralora Ileana Colón Carlo

La excontralora Ileana Colón Carlo falleció hoy, tras batallar contra la enfermedad del cáncer, se confirmó a Metro.

Por su parte, el alcalde de Cataño Felix Delgado lamentó el deceso de la exfuncionaria natural de Cataño y envió sus condolencias a la familia de Colón.

"Tanto @ roxanna_sifre , como yo nos unimos a la pena que embarga a la familia y allegados de la distinguida catañesa, licenciada y excontralora Ileana Colón Carlo. A nombre del pueblo de Cataño, expresamos nuestras condolencias. Rogamos a Dios por el eterno descanso de su alma", escribió Delgado a través de Twitter.

El presidente del PPD Héctor Ferrer también expresó sus condolencias a la familia.

“Con mucho pesar recibo la triste noticia del fallecimiento de una gran servidora pública, excelente profesional y una extraordinaria mujer, la ex contralora de Puerto Rico, Ileana Colón Carlo. Cualquier adjetivo que podamos utilizar para describir sus ejecutorias, honestidad y rectitud, se quedarán cortas ante el valor de esta gran funcionaria. Su gran trabajo mientras fue contralora desde el 1987 hasta el 1997, deben servir de ejemplo para todo aquel que le quiere servir al país. A su familia, mi más sentido pésame. Que Dios les brinde mucha fortaleza en este momento de dolor”.

Al igual que el exgobernador Alejandro García Padilla. “Hoy me toma por sorpresa la triste noticia del fallecimiento de una gran amiga, la ex contralora de Puerto Rico, Ileana Colón Carlo. Ella redefinió la contraloría. Es a partir de ella que esa oficina toma un rol más activo y de comunicación con los ciudadanos. Su desempeño público, del 1987 al 1997, siempre fue vitrina de los más altos principios en defensa de lo público. Fue una defensora incansable de lo correcto, sirviendo a su patria con una trayectoria intachable en el servicio público. Además, Ileana fue una amante de las artes, en particular la música. Su voz como altoparlante de la conciencia nos hará falta. Que descanse en paz esta gran mujer”.

Colón fue la primera mujer en ocupar el puesto de Contralor de Puerto Rico y era abogada de profesión.