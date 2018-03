Lista en el Senado la reforma educativa

El proyecto 825 del Senado, que busca reformar el sistema educativo, incluirá un conjunto de enmiendas que se espera mejoren la versión aprobada por la Cámara de Representantes.

Así lo estableció el presidente de la Comisión de Educación en el Senado, Abel Nazario, al enumerar las principales enmiendas que incluirá la medida, cuya versión en la Cámara ya fue aprobada y que había incluido enmiendas iniciales desarrolladas por el senador.

Entre las enmiendas que detalló Nazario están eliminar las cooperativas de Comedores Escolares y que continúen siendo parte del sistema, incluir un capítulo sobre las evaluaciones del personal en el DE y garantizar el acceso de todos los estudiantes a escuelas vocacionales sin importar el promedio. Además, se establecen mecanismos de auditoría y medición tanto para las chárteres como para los vales, y se juzgará como funcionario público a toda persona privada que malverse o se apropie de fondos para chárteres o vales. Asimismo, si se otorga un vale educativo en tres años el estudiante deberá demostrar mejoramiento en su aprovechamiento, de lo contrario se le remueve. Mientras aclara el sorteo de escuelas chárteres y establece que cuando una escuela existente se convierte en chárter, sus estudiantes pasan automáticamente a la misma, mientras los espacios que sobren serán los que sortearán. La pieza incorporará un consejo estudiantil en las escuelas, elimina la educación sexual y se integra al currículo general, y obliga a que todas escuelas tengan biblioteca. El senador aclaró que los vales educativos continuarán siendo parte del proyecto, a pesar de que se había planteado la posibilidad de separarlos de la pieza.

Las enmiendas que planteó Nazario podrían no ser las únicas que se incluirían en el proyecto, ya que la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, dijo a Metro ayer que aún se mantenían en comunicación con el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y los demás senadores para poder continuar incluyendo enmiendas.

Díaz sostuvo que aún desconoce con exactitud cómo votarían los senadores, ya que había algunos de mayoría como Migdalia Padilla, Axel “Chino” Roque y Luis Daniel Rivera que expresaron reparos con este.

“Estamos tratando de mejorarlo. El problema de este proyecto es que es tan complejo que necesita tiempo y estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para mejorarlo y corregirlo”, manifestó la líder sindical al reconocer que muchas preocupaciones de la AMPR han sido atendidas. Añadió, además: “Mi llamado es a que se tomen el tiempo necesario y analicen esto sin apasionamiento para que después no tengan que estar haciendo enmiendas”.

Protestarán en El Capitolio

De aprobarse hoy la reforma educativa, coincidiría con un paro que parte del sector magisterial convocó junto con una protesta para esta mañana en las afueras de El Capitolio.

El Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (FADEP) convocó la protesta luego de que la pieza se aprobara en Cámara. En una declaración conjunta, los miembros del colectivo declararon que la protesta ya sería un éxito ante los anuncios de la Cámara de cancelar su sesión. “A los legisladores ya les ha llegado la información del repudio generalizado al proyecto y prefieren no enfrentarse a esa realidad”, indicaron en una comunicación.

Mientras, la presidenta de la Asociación, representante certificada de los docentes, pero que no forma parte de FADEP, señaló que, aunque no convocan a la manifestación, no se opondrán. “Mi posición y lugar está en la mesa de negociación ahora mismo y uno no tira los papeles para irse de la mesa de negociación. No creo que deba hacerlo”, manifestó Díaz.

Advierte expansión de clases

Por su parte, la secretaria de Educación, Julia Keleher, reiteró su confianza en el compromiso de los docentes del sistema. En un comunicado de prensa, se advirtió que la protesta podría provocar una nueva extensión del fin del año escolar, más allá del que hubo que realizar tras el paso de los huracanes Irma y María. “Estamos preparados para recibir a los estudiantes. Se han tomado todas las medidas necesarias para permitir el libre acceso a las escuelas”, dijo.