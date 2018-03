AEE sufre ataque cibernético

El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González Torres, informó hoy que la infraestructura de informática de la corporación pública sufrió un ataque cibernético en la noche de ayer, domingo.

“En estos momentos estamos protegiendo los sistemas y trabajando para solucionar la situación”, indicó el funcionario, quien añadió que el caso se está investigado por las autoridades pertinentes.

De acuerdo con la AEE, el sistema de Servicio al Cliente no se afectó con este ataque, “por lo que los clientes no deben preocuparse, ya que su información personal no está comprometida”, dijo el funcionario.

Sin embargo, aclaró que debido a esta situación el tiempo de espera en el Centro de Servicio al Cliente ha aumentado, por lo que exhortó a la ciudadanía a utilizar la línea expreso (787 521-2121) para realizar pagos.