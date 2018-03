21 razones para conocer personas con Síndrome Down

El 21 de marzo es el día Mundial del Síndrome de Down. La organización Mis amigos del síndrome de Down en conjunto con la Asociación de Fotografía y Batú Grupo Publicitario de la Universidad del Sagrado Corazón (USC), lanzaron una campaña educativa a través de las redes sociales para celebrar los logros de la población con Síndrome Down.

A través de la página de Facebook de Mis Amigos de Síndrome de Down, cada día compartirán una razón que busca concienciar al público de la realidad de vida de esta población y romper con los mitos y estereotipos que usualmente los acompaña. “El propósito de la campaña es celebrar los logros de todas las personas con síndrome de Down en el mundo”, indicó Yolanda Rivera Cartagena, directora de la organización y también egresada de la USC. “Es asunto de todos los puertorriqueños incluir a las personas con impedimentos en el quehacer social de nuestra isla. Este día reconocemos a las personas con síndrome de Down. Si ves a uno, abrázalo y felicítalo por sus logros. Si tienes uno en tu familia, celebra con él ese día”, enfatizó.



De igual forma, para los estudiantes de publicidad y fotografía de la USC, la experiencia de participar en el concepto creativo y la creación de los mensajes, ha sido enriquecedora.

Para Solymar Cruz, presidenta de la asociación de fotografía de la universidad (AFUSC), participar en este proyecto fue una experiencia gratificante. “Poder compartir con los niños de Mis Amigos del Síndrome de Down fue muy bonito y aprendí mucho acerca de esta condición. Me gustó mucho haberles tomado fotos mostrando sus sonrisas y que ellos pueden jugar y reír como el resto de las personas. Me encantó esta actividad”, expresó la joven fotógrafa.

“Estamos muy agradecidos con la oportunidad que nos ha brindado Mis Amigos de Síndrome de Down para utilizar nuestros conocimientos para educar a otros. Ver el producto final nos ha llenado de satisfacción y de orgullo sabiendo que estamos aportando nuestro granito de arena a la sociedad”, expresó por su parte la copresidenta de la asociación Batú Grupo Publicitario, Shástiry T. Figueroa Díaz.

El síndrome de Down es una alteración en los cromosomas y aún no se conoce su causa exacta. Las personas con síndrome de Down presenta una gran variedad en capacidad mental, conducta y desarrollo físico. Ellas se ven favorecidas cuando se crían en un hogar feliz, con estimulación temprana, educación, atención medica y actitudes positivas de nuestra sociedad. Del mismo modo, pueden vivir de forma independiente y disfrutan de su vida, como todos los demás.

La organización Mis amigos de síndrome de Down se dedica a ofrecer servicios a las familias con niños con síndrome de Down. Su modelo es uno de intervención temprana a través de terapias físicas, ocupacionales y del habla que promueven estimular las etapas de desarrollo de estos niños. Los ayuda a integrarlos en la sociedad mientras mejora la calidad de vida para ellos y sus familias.

Para más información de sus servicios y sobre el Día Mundial del Síndrome de Down, pueden comunicarse al 787 -­‐533-­‐0923 o en su página de Facebook “Mis Amigos de Síndrome de Down”.