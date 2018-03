Se intensifican protestas por la falta de luz

Decenas de residentes del barrio Saltos, en Orocovis, volvieron esta mañana a alzar su voz en protesta por la promesa del director ejecutivo de la AEE, Justo González, de enviar brigadas a su barrio que aún no llegan.

La protesta fue organizada por la residente Cristina Nieves, y el representante Urayoán Hernández Alvarado se unió al reclamo y le hizo un llamado a González a que se cumpla la promesa de traer las brigadas en la zona.

“El bolsillo de los residentes no aguanta más, son seis meses sin energía eléctrica. Incluso sé lo que pasan nuestros residentes porque tampoco cuento con el servicio de energía eléctrica en mi hogar. Me he comunicado con el director de la AEE en varias ocasiones y ha dicho que cumplirá. Hoy le estoy dando seguimiento a la petición incumplida”, enfatizó el legislador.

El representante reclamó por los niños, ancianos y personas necesitadas que pasan por el calvario de no tener energía eléctrica durante seis meses. Además se manifestó molesto por el incumplimiento del Cuerpo de Ingenieros del Ejército (Usace, siglas en inglés) por las excusas de la falta de materiales y equipo, y por la promesa incumplida del director de la AEE.

“También nos hemos comunicado con el director regional, Luis Maeso, quien nos indica que en efecto vienen más brigadas y así nos tienen hace dos meses”, sentenció.