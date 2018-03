Conoce los diez galanes de televisión más sensuales de todos los tiempos

La televisión no solo nos ha dejado enamoradas de muchísimas historias, sino que nos ha presentado a los galanes que hemos sonado toda la vida.

Protagonistas o no, muchas series de televisión nos han permitido enamorarnos perdidamente de algunos personajes que están muy bien interpretados por galanes que nos quitan el aliento con un solo suspiro.

Por esto, hemos creado una lista de diez galanes de televisión de los que seguramente todavía estas enamorada.

Prepárate y suspira junto a nosotras al ver a estas preciosas creaciones de la humanidad.

Ian Somerhalder

Lo conocimos cuando interpretaba al sexy Damon Salvatore en The Vampire Diaries, una serie creada por Kevin Williamson y basada en la saga de L. J. Smith. La sensualidad de Ian traspaso las pantallas y lo convirtió en uno de los actores mas codiciados de la televisión. Incluso, era una de las propuestas del publico para interpretar a Christian Grey en las películas de las Cincuenta Sombras.

Ben Mckenzie

A este galán lo conocimos en su controversial papel de Ryan Atwood en The O.C, pero nos termino de robar el corazón en la serie Gotham. Un actor mas maduro y muy guapo nos mostró como se puede ser muy sexy y cuidar las calles de Gotham al mismo tiempo. Su cara de niño inocente y la seguridad en su mirada han derretido muchos corazones.

Jamie Dornan

Ahora rompe corazones por su papel de Cristian Grey en las Cincuenta Sombras, pero desde su participación en Once Upon a Time ya estábamos enamoradas de su mirada y la seguridad que mostraba al interpretar cada uno de sus personajes. Jamie también participo en la serie The Fall, interpretando a Paul Spector. Su sensualidad lo saco de las pantallas de televisión y lo llevo directamente a todas las salas de cine a nivel mundial.

Jesse Williams

Desde el año 2005 el Doctor Jackson Avery nos ha enamorado con su sensual mirada que se fusiona muy bien con su color de piel. Una sensualidad poco comun que nos ha mantenidos atentas a lo que sucede en el Grey Sloan Memorial Hospital de la popular serie Greys Anatomy.

Ed Westwick

Nos cautivo y enamoro en el 2007 con su papel de Chuck Bass en Gossip Girl. Ese niño mimado un poco arrogante que logro captar la atencion de todas las chicas fanaticas de la serie, aun se lleva muchos suspiros cuando recordamos cada una de sus apariciones en la pantalla chica.

Kit Harington

Jon Snow se ha convertido en uno de los galanes mas codiciados de los últimos años gracias al éxito de la serie Games of Thrones. Entre las complicaciones a las que se enfrenta su personaje en la televisión debemos sumarle sus labios y rostro que se encargan de captar toda la atención de las fanáticas de esta historia. Jon Snow será por mucho tiempo uno de los personajes mas sensuales de la televisión.

Matt Bomer

A pesar de que ha compartido abiertamente sus preferencias sexuales. Matt Bomer es uno de los actores de televisión mas codiciado por las mujeres. Su rostro perfecto puede hacer que muchas fanáticas se enamoren con tan solo verlo. Su sensualidad nos ha permitido verlo bailar muy ligero de ropa en Magic Mike y fue el favorito de muchas fanáticas para interpretar al codiciado Christian Grey.

Nick Jonas

El menor de los hermanos Jonas, como ha crecido. Lo vimos por primera vez siendo un niño en las pantallas de Disney Channel, pero pudimos ver en Scream Queens lo que había crecido. Nick, en los últimos años se ha robado un sin fin de miradas y suspiros de las fanáticas que hemos seguido su carrera musical y en la televisión.

Andrew Lincoln

El afamado sheriff de The Walking Dead también es capaz de captar toda la atención del publico femenino de la serie. A pesar de estar muchas veces desaliñado y lleno de polvo, la sensualidad que lo define se deja ver y por eso nos encanta verlo en cada uno de los episodios de esta serie para televisión.

Stephen Amell

Al sensual Oliver Queen de Arrow nos cautivo con su apretado traje de súper héroe, que dejaba ver perfectamente todos sus músculos. La seguridad que transmitía al interpretar el personaje y la sensualidad de su mirada nos mantuvo siempre atentas a cada uno de sus movimientos.