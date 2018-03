Puerto Rico logra 15 premios en The Best of Metro 2017

La isla está pasando por grandes retos, pero esto no frenó la creatividad y los deseos de innovar de los clientes de Metro Puerto Rico. Así quedó evidenciado durante de la celebración The Best of Metro 2017, evento en el que 15 ejecuciones publicitarias locales fueron galardonadas por Metro Internacional.

Para la selección de los premios The Best of Metro se utilizan como criterios de evaluación la innovación, la creatividad, la calidad y los resultados de las ejecuciones. A esto se le suma que evalúan cómo se utilizaron las plataformas del medio. Cada país nomina sus mejores proyectos del año y, al final, el grupo de jueces selecciona lo mejor de lo mejor.

“Estamos celebrando hoy (ayer) los trabajos creativos que se han hecho internacionalmente y reconociendo, de paso, los trabajos espectaculares que se han hecho en Puerto Rico. Una de las cosas que más me llena de entusiasmo de The Best of Metro es que de una isla tan pequeña, con tantos desafíos, salga tanta creatividad que esté cruzando fronteras. Una de los aspectos que más disfrutamos quienes trabajamos en Metro es que tenemos la capacidad de llevar, de una forma creativa, diferente, original y, sobre todo efectiva, el producto a la mano de nuestros lectores, ya sea de forma digital, en papel y con nuestros promotores”, expresó Félix Caraballo, director general de la operación local, quien aprovechó el momento para agradecer a los presentes el apoyo a Metro Puerto Rico.

Por su parte Francisco Ramis, director de ventas local, expresó que “este año nos enorgullece decir que tenemos 15 nominados entre todas las participaciones globales”.

Fue la campaña Feria de Préstamos de Scotiabank la que logró el primer lugar en la categoría de banca. Esta ejecución contó con la participación del Circo Nacional, y los promotores entregaron popcorn dulce con el periódico. Además, contó con el apoyo digital con la publicación de un video que resumía la hazaña de los malabaristas y promotores.

Para Michelle Pérez, VP de Mercadeo Scotiabank, con el premio se demuestra que los bancos también pueden hacer campañas divertidas.

“Con la campaña Feria de préstamos quisimos hacer algo out of the box tomando diferentes ideas. Estamos súper contentos. No esperábamos primer lugar en la categoría de finanzas, que usualmente es un poco más tradicional”, aseveró la ejecutiva, al tiempo que dijo que el proyecto dio excelentes resultados en la época que es más baja de la banca.

Del mismo modo, varias empresas fueron premiadas por campañas que nacieron luego del paso del huracán María, el más devastador de la historia reciente. Por ejemplo, en la categoría de Belleza y Salud, Avon obtuvo el segundo lugar, con el lanzamiento de Puerto Rico Renace. Esta ejecución contaba con un catálogo de artículos de primera necesidad a precios accesibles. Mientras que Burger King y Coca-Cola obtuvieron una mención especial por los anuncios de agradecimiento a los héroes anónimos que trabajaron incansablemente durante la emergencia.

Asimismo, el fenómeno de #LosNuestros también se dio a conocer en esta entrega de The Best of Metro, el Ñetalizador de Dentyne obtuvo el 4.o lugar en la categoría de Alimentos y Bebidas. Esta ejecución media el ánimo de los boricuas que estaban viendo el juego final entre Puerto Rico y Estados Unidos en la Placita de Santurce. Fue transmitido a través de FacebookLive y tuvo alcanzó a 4 millones de usuarios.

La creatividad local es vista en el mundo

A continuación, algunos de los ganadores de la edición 2017

Hyundai: premio por transmisiones de su venta especial previo al Día de los Padres en Plaza las Américas

Coloso Puerto Rico: premio por auspicio de contenido sobre la cobertura luego del paso del huracán María

Direct TV y AT&T: publicación especial sobre Game of Thrones. Esta incluía datos gráficos para comprender la serie

Taco Bell: lanzamiento de su oferta de desayunos. La cubreportada era un cupón.

The Mall of San Juan: video de una cita de una pequeña con su papá

Wal-mart: ejecución de Navidad, que incluía papel para empacar regalo. Además, recibió una mención por la edición especial previo al Día de las Madres.

Icebraker: Ejecución en impreso sobre concurso

St. Ives: lanzamiento de nuevo producto. El anuncio incluía cupón de descuento.

