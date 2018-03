Recaudan fondos para joven boricua estudiante de medicina con diagnóstico de leucemia

Los familiares de un joven boricua estudiante de medicina en México, diagnosticado recientemente con Leucemia Linfocítica Aguda, solicitaron ayuda económica para traerle de vuelta a la isla y recibir tratamiento médico.

A través de la página de Go Fund Me, la familia de Saúl Ramos Grau, de 22 años, quien se encontraba estudiando medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara, relató que hace unas semanas empezó a notar síntomas extraños en su cuerpo y recurrió al hospital más cercano, donde recibió el diagnóstico de la enfermedad.

"A quien le pueda interesar,

Hace unas semanas Saúl Alberto José Ramos Grau, un puertorriqueño estudiante de medicina de la Universidad de Guadalajara de 22 años, mi primo hermano, , empezó a notar síntomas extraños y recurrió al hospital más cercano que conocía. Allí le diagnosticaron leucemia aguda linfocitica.

Su madre, padre, hermana y novia han dejado todo sin pensarlo dos veces para acompañarlo poniendo en riesgo sus estudios y trabajo e invirtiendo en el proceso el poco dinero ahorrado. Ahora, que ya está mas estable y los doctores han dado el visto bueno, solo quieren volver a Puerto Rico para que pueda recibir tratamiento y apoyo emocional del resto de su familia.

Saúl fue a perseguir sus sueños de convertirse en médico y ahora solo sueña con regresar a su patria para pasar este momento acompañado de su familia que lo espera con ansias.

Sé que no nos conoces pero sé que sabes o te puedes imaginar como nos sentimos. No hay nada peor que querer cuidar de un familiar que te necesita urgentemente pero no tener los medios para hacerlo.

Solo te pedimos ayuda para devolverlo a casa, cualquier ayuda que puedas donar. Para que regrese y se sane junto a nosotros. Estaríamos eternamente agradecidas", escribió la familia del joven en la página web.

La meta a recaudar es de 50 mil dólares, al momento han logrado recaudar $17,298.

Puede comunicarse con Fabiola Grau al (787) 414-5780 o con Rosa Cuevas al (787)640-3965. También puede donar en la página: https://www.gofundme.com/profondos-saul?sharetype=teams&member=13836&pc=wa_co_dashboard_a&rcid=d139c1ca02d14d268796a786fd0a0748