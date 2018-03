Lo que sabemos sobre el colapso del puente en Miami

Miami, Florida — Un puente peatonal recién instalado colapsó hoy jueves en la Universidad Internacional de Florida en el área de Miami. Al menos ocho autos quedaron aplastados y varias personas eran llevadas del lugar en ambulancias.

To all our friends in the @FIU community, we are thinking of you with heavy hearts.

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) 15 de marzo de 2018