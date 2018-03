Colapsa puente en Universidad de Miami; al menos un muerto

Un nuevo puente peatonal en la Universidad Internacional de la Florida colapsó este jueves. La construcción cayó en las avenidas 109th Ave y 8th Street, una pista de seis carriles, por lo que colapsó sobre varios automóviles.

Inicialmente se reportan varias personas heridas en este incidente. De acuerdo con el sitio 7 News Miami, al menos hay un muerto.

El puente tiene un peso aproximado de 950 toneladas. Habría sido colocado el sábado pasado.

THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN

— Gabriela Collazo (@GabrielaRose12) March 15, 2018