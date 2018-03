Piden a Yulín la fecha en que reabrirá Parque Central

El representante Eddie Charbonier Chinea solicitó hoy, miércoles, a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, la fecha exacta en que se reabrirá el Parque Central, instalación deportiva y recreativa vital para los ciudadanos de la zona metropolitana.

El legislador, afiliado al Partido Nuevo Progresista (PNP), aprovechó la oportunidad para recalcarle a la alcaldesa que de necesitar ayuda del gobierno central para terminar más rápido las reparaciones del Parque, se encuentra dispuesto a realizar las gestiones pertinentes.

“Estamos solicitándole a laaAlcaldesa que nos informe, de manera expedita, la fecha en que el municipio planea reabrir al público las puertas del Parque Central. Ha pasado bastante tiempo, demasiado diría yo, desde que el huracán María impactó esta facilidad y todavía los sanjuaneros no saben cuándo abrirá al público. Es tiempo que nos informen una fecha exacta”, señaló Charbonier Chinea.

Según el político, la falta de una fecha tiene a la ciudadanía “desesperada”.

“Reconocemos que el azote de María fue grande, pero si el municipio necesita ayuda para reparar el sistema eléctrico, por ejemplo, que me lo notifique y así hacemos gestiones para asistir en las labores. No se puede continuar como si nada, sin saber cuándo va a reabrir la facilidad. Son cientos los sanjuaneros que se han comunicado con nosotros preguntándonos cuando va a reabrir el Parque Central y todavía no hay una respuesta concreta. Por eso pedimos aclaraciones”, declaró el representante.