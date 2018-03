Merlyn Jacet Rivera presenta candidatura para vacante de la Cámara

La aspirante a la vacante en la Cámara de Representantes por el Distrito 27 , Merlyn Jacet Rivera Zayas, fue la primera en presentar su candidatura en la sede del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La también presidenta de las mujeres en Coamo expresó sentirse comprometida en representar a su distrito. "He radicado mi candidatura convencida de que trabajaré incansablemente y con honradez por mi Distrito 27. Vamos a contribuir para mejorar la calidad de vida de cada constituyente. Agradezco el apoyo de muchos líderes que me han respaldado y que me inspiran".

Asimismo se manifestó complacida de poder cumplir con todos los requerimientos que establece el Partido para el proceso de selección de la vacante en el Distrito que se llevará a cabo el 15 de abril y manifestó estar disponible para someterse al comité evaluador de los candidatos. " He cumplido con todos los requisitos establecidos. Mi hoja de servicio es mi mejor carta de presentación. Desde muy joven he militado en el PNP y he ocupado varias posiciones que me han servido de experiencia. Me siento confiada de mi desempeño porque nunca he fallado en el descargue de mis funciones " expresó.

La legisladora municipal destacó que se siente muy orgullosa de este nuevo reto y espera poder ocupar una silla en la Cámara de Representantes para hacer historia.

"Seré otra mujer progresista que dejará huellas en la Cámara de Representantes. Vamos a poner mi talento y experiencia al servicio de Puerto Rico y, particularmente de la buena gente de: Aibonito, Coamo, Santa Isabel, Juana Díaz y Salinas".