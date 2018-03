Protestan para que no quiten escuelas a Edificios Públicos

Miembros de la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) se congregaron hoy, martes, frente a las escalinatas del lado Norte de El Capitolio para reclamar a la Legislatura que no quiten la jurisdicción de las escuelas pues le quitaría más del 65 % de su clientela.

Denuncian que Educación debe $378 millones a AEP

El grupo se reunió esta mañana en asamblea extraordinaria para exigir a la Cámara enmiendas al proyecto 1441 de reforma educativa.

“Aunque no menciona la Autoridad de Edificios Públicos, la mayor clientela nuestra es las escuelas públicas que es un 65 % de nuestro taller de trabajo y vemos como el proyecto le traspasa a la secretaria de Educación todo el poder del mantenimiento, construcción, reparación y diseño de las escuelas públicas”, manifestó el vicepresidente de la Unión, Javier López López.

Detalló que se han reunido con legisladores para proponer enmiendas a la medida, no obstante la respuesta, según destacó, ha sido que en la pieza legislativa no indica que se les quita la jurisdicción. No obstante, los trabajadores exigen que se haga una enmienda para dejarlo claro ya que el proyecto indica que todas las escuelas pasan a ser propiedad del Departamento.

“La secretaria de Educación no dice que lleva año y medio sin pagarnos la renta de las escuelas con una deuda aproximada de 378 millones y aún así en medio de los huracanes los trabajadores de Edificios Públicos tenemos nuestras escuelas funcionando”, criticó el portavoz del sindicato que representa a 850 trabajadores.

López López señaló que la semana pasada hubo un taller a la gerencia de la AEP en que Keleher dijo “dejó planteado claro que ella iba a tener el control de todas las escuelas”.