Más de un 82% de cubanos votaron en las elecciones generales 2018

En rueda de prensa, Alina Balceiro, presidenta de la CEN, destacó que los datos son preliminares, por lo que esas cifras deben aumentar en los próximos días, cuando se realicen las verificaciones correspondientes y se lleguen a las estadísticas oficiales. "Las elecciones celebradas el pasado domingo, fueron un suceso de pueblo, lo hemos catalogado así y lo hemos catalogado también, como una presencia masiva de nuestro pueblo, de nuestros electores. Se vivió una jornada intensa, de reafirmación de los principios del sistema electoral cubano y de las conquistas alcanzadas por nuestro pueblo"dijo la presidente de la Comisión. La presidente de la CEN, valoró como un"triunfo", el sufragio en el que casi 9 millones de personas estaban convocadas para elegir a los 605 diputados de la Asamblea Nacional, de quienes emergerá el próximo presidente de la isla, en abril próximo. De igual forma, manifestó que las boletas válidas, superaron el 94,42 por ciento; mientras que las nulas, apenas alcanzaron el 1,26 y las depositadas en blanco el 4,32 por ciento. Valoró que esos pequeños por cientos, no son representativos de la sociedad, ni del electorado cubano y tampoco indican, que exista una parte considerable del pueblo opuesto al sistema socio-económico socialista caribeño. "Según la ley electoral cubana el elector puede votar por uno, por varios o por todos los candidatos. Es muy representativo que el voto por todos ha alcanzado el 80,44 por ciento. Nosotros no distinguimos ni valoramos un 1 por ciento o un 4 por ciento, porque no se puede comparar con el total de la participación y la calidad del voto"puntualizó Balceiro. Según datos oficiales confirmados por la autoridad electoral hoy, en la composición final del Parlamento, resalta que el 53,22 por ciento de los integrantes son mujeres; el 13,22 por ciento son jóvenes menores de 35 años y el 40,50 por ciento, son negros o mestizos. Tras 12 años

en el poder, luego de sustituir de forma temporal a su hermano Fidel Castro, en 2006 y asumir oficialmente en 2008, Raúl Castro, confirmó que el venidero 19 de abril dejará el cargo como mandatario. Culminará así, casi seis décadas de gobernanza de la conocida"generación histórica"de la Revolución, con el fallecido líder Fidel Castro al frente, e iniciará un nuevo momento para Cuba, con los nuevos dirigentes políticos

que conducirán a esta nación los próximos cinco años.