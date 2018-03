Este es el perfil de presunta asesina de niño que buscaba toda España

El cadáver de Gabriel Cruz, el niño que por 12 días mantuvo en vilo a España, fue encontrado por las fuerzas de seguridad en el maletero del coche de Ana Julia Quezada, la madrastra y única sindicada como responsable de la muerte del pequeño.

La mujer que siempre fue el foco de investigación de la policía, debido a la ambigüedad de su testimonio, mantenía activamente en redes sociales una campaña para dar con el paradero del niño desaparecido en la localidad de Níjar.

Según los medios españoles, la mujer mostraba en su Facebook la indignación sobre otros crímenes ocurridos contra niños, sin embargo en su perfil no aparecía ninguna foto de ella con su hijastro.

De hecho la única imagen compartida por la mujer en su red social es la que subió para pedir que los ayudaran a encontrar a “Gabrielillo”.

La mujer se describía en la cuenta como egresada de la “universidad de la vida” y madre “ejemplar”, aventurera y amante de las mascotas.

En su perfil además eran recurrentes frases inspiradoras como “hasta el corazón más enamorado se cansa de ser lastimado" y recuerdos de su infancia: “yo tampoco tuve Blackberry, ni Wii, ni PlayStation, ni Xbox. Yo jugaba al escondite, al stop, al avioncito, a los quemados. La hora de irme a casa era cuando oscurecía y mi mamá no me llamaba al celular, si no gritaba: ¡Pa' dentrooooo! Mi infancia fue una chulada. Comparte si bebiste agua en una manguera y tas vivo" (sic.).

La mujer, de nacionalidad dominicana, fue detenida por su responsabilidad en la muerte del menor tras ser sorprendida con el cadáver del niño en el maletero de su vehículo.

Según fuentes policiales, la mujer en una primera instancia se había declarado inocente, aunque le había confesado entre lágrimas a su pareja, su autoría en la muerte de Gabriel.