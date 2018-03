Arrestan mujer que guiaba borracha con un niño y cuatro gomas explotadas

Una mujer fue arrestada en el estado de la Florida por manejar en estado de embriaguez, con un menor y cuatro gomas explotadas.

De acuerdo con medios locales, la Policía de la ciudad de Port. St, Lucie informó que detuvo a la mujer de 39 años, quien iba en una guagua Honda a una velocidad de 5 – 10 millas por hora.

Al esta detenerse, la Policía notó que olía a alcohol y al inspeccionar el interior del auto descubrió que en la parte de atrás había un niño.

La mujer que fue puesta en libertad bajo fianza, fue acusada de los cargos de conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas (DIU) y de negligencia infantil.

On 3/8/18 at 11:30pm Driver of 2012 Honda was arrested for DUI as she was driving her car with 4 flat tires. PSLPD stopped the car driving 5-10mph in a 40mph. pic.twitter.com/2c1YjaOBQ5

— Port St. Lucie PD (@PSLPolice) March 12, 2018