Avión turco con 11 personas a bordo se estrella en Irán

Un avión privado turco que volaba de Emiratos Árabes Unidos a Estambul con al menos 11 personas a bordo se estrelló hoy por la noche en una región montañosa de Irán, dijeron las autoridades.

No había reportes inmediatos sobre las personas lesionadas.

La televisión estatal iraní citó a Mojtaba Khaledi, portavoz de la organización de gestión de emergencias del país, diciendo que el avión impactó contra una montaña en Shahr-e Kord y estalló en llamas.

Shahr-e Kord está a unos 370 kilómetros (230 millas) al sur de la capital, Teherán. La agencia de noticias estatal IRNA y la televisión estatal dijeron que los rescatistas estaban tratando de llegar a la escena.

11 killed as private plane flying from Sharjah to Turkey crasheshttps://t.co/kJd40Ycy9O pic.twitter.com/j3a37XbZDQ

— Khaleej Times (@khaleejtimes) March 11, 2018