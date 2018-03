40 empresas locales formarán parte del programa preparatorio pre18

El equipo de trabajo de parallel18 (P18), la aceleradora de negocios global que opera desde el 2015 como parte del Fideicomiso de Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico, en colaboración con el DDEC (Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico) y PRIDCO (Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico) anunció que 40 empresas del patio fueron seleccionadas para ingresar al programa preparatorio pre18 que comienza en abril y que otorgará $20,000 en fondos, entre otros beneficios, para el desarrollo de sus negocios.

De 307 proyectos que solicitaron, y tras un proceso de evaluación, se dieron a conocer los nombres de las empresas que participarán del programa. Entre las categorías o industrias que se encuentran los proyectos seleccionados se encuentran: e-commerce, energía, finanzas, salud, biotecnología, desarrollo de ‘software’, medios y publicidad, innovación agrícola, moda, gastronomía, redes sociales y turismo. En todas estas categorías se observó cómo los emprendedores buscan y reutilizan destrezas existentes de forma innovadora – el boricua se las inventa-. En orden alfabético, las empresas seleccionadas son: Andeno Co, Apagon, Banquetealo, bioCH4, Block Farms, Booked, Boon, Cinco Validation, Clickup, Contrabando PR, Cosechas Tierra Viva, Diseño Isleño, DoCare, Edvo, ESNU Wax, F.R.E.S.H. Export, Fuera, Gopanza LLC, GuardDV, Guilty, KNOWDEX, Libros 787, Licorería Miramar, LiliWeds, Loveshare, Mariem Footwear, Molcajete Foods LLC, Monitoreo, MultiMic, OGMA Language Studio, Pin2Pick, PRatian LLC, PRoduce!, PumpedFuels, Rendy, Retazo.co, Solutions, SpotiN, Tummelier, UrbanVittles y Vagons. De las 40 empresas, tres fueron fundadas por puertorriqueños residentes fuera de la Isla que vieron en pre18 la oportunidad de regresar y establecer sus negocios.

Mujeres emprendedoras

La aceleradora indicó en una comunicación escrita que se observó que casi la mitad (más de un 42%) de estas empresas son lideradas por mujeres empresarias, el promedio mundial en programas de innovación es de 20%. Para la mayoría de las empresas, ésta será la primera vez que participan en un programa de emprendimiento. Otro factor que también se observó durante la convocatoria de esta primera edición de pre18 es el interés por el emprendimiento que hay entre la población más joven, incluyendo estudiantes.

“Nos alegra de sobremanera que pudiésemos llegar a un grupo más amplio e inclusivo de emprendedores incluyendo empresarias y estudiantes, y que vieran que aquí hay una oportunidad que debían aprovechar. El mensaje llegó y afortunadamente este programa se diseñó para empresas en etapas más tempranas, lo que permitió precisamente que más personas pudieran solicitar y tener una gran representación del talento que hay en Puerto Rico. La selección fue difícil, recibimos muchas solicitudes con proyectos bien interesantes, que nos gustaría que continúen desarrollándose", dijo Sobre estos datos Sebastián Vidal, director ejecutivo de parallel18.

Convocatoria para G5 de P18

Por otra parte, se informó que el próximo lunes, 12 de marzo, comienza la convocatoria para solicitar a la quinta generación (Gen5) de la aceleradora p18, la cual se extenderá hasta el 16 de abril de 2018. Al igual que en las pasadas ediciones, las empresas interesadas en solicitar podrán hacerlo a través de la página de p18:http://www.parallel18.com/ utilizando la plataforma de YouNoodle. Entre los ofrecimientos del programa se destacan: a) fondos o ‘grants’ ascendientes a $40,000 b) mentoría y consultoría empresarial en temas importantes como exportación c) contactos de negocios, incluyendo inversionistas d) acceso a un equipo de trabajo profesional y comprometido que ayuda a que las empresas alcancen las metas del negocio, entre otros servicios adicionales que se ofrecen a las empresas una vez culminen su paso por la aceleradora.

Para si quinta generación, p18 seleccionará hasta 40 emprendimientos escalables e innovadores de cualquier lugar del mundo, que hayan sido fundados en los últimos 3 años y que ya tenga tracción en el mercado. Hasta la fecha, mas de 100 empresas nuevas, en representación de mas de 15 países se han beneficiados de programa a través de sus 4 generaciones anteriores.

P18 dice presente en SXSW 2018

Otro anuncio importante de p18 será su participación en la prestigiosa conferencia de innovación South by SouthWest (SXSW), la próxima semana en Austin, Texas. Para esta ocasión, parallel18 contará con una de sus integrantes, Cristina Tamayo, en el panel de la conferencia titulada "How to Stay and Innovation Hub When You're in the Dark", sobre la resiliencia de la comunidad local de innovación después del huracán María. Esta será parte del itinerario oficial de SXSW, en la corriente de Tecnología y Startups, el martes 13 de marzo a las 12pm (hora local). En el panel también estarán Emmanuel Oquendo, CEO del startup local BrainHi; Erika Medina, pasada directora de Desarrollo de Negocios de Fomento Industrial y Javier Malavé del Fideicomiso para Ciencia Tecnología e Investigación y la organización comunitaria PR Reconnects. SXSW reúne a cerca de 150,000 personas anualmente y combina las industrias de tecnología, música y cine emergentes y ha servido de plataforma para lanzamientos importantes.