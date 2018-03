Contratista de valores del DE tiene historial de ingresos moderados

Si bien la empresa Joseph & Edna Josephson Institute of Ethics tiene especialidad para inculcar valores, el contrato que tuvo con el Departamento de Educación por $16.9 millones con una vigencia de cinco meses suma casi lo mismo que los ingresos estimados de la empresa en un periodo de cinco años.

Metro revisó las formas 990, que la entidad sin fines de lucro somete al Gobierno federal para reportar sus ingresos y gastos, y se halló que Josephson Institute reportó ingresos estimados de $18 millones al sumar los años desde el 2011 hasta el 2015.

Joseph & Edna Josephson Institute for Ethics

Ingresos estimados anuales:

2015:

$1,240,900

2014:

$1,323,854

2013:

$1,546,085

2012:

$7,527,551

2011:

$6,474,296

Para el documento público de 2011, la entidad especializada en impartir valores reportó ingresos aproximados de $6,474,296, para el 2012 fueron $7,527,551, en 2013 fue $1,546,085, seguido por $1,323,854 en 2014, y $1,240,900, en 2015. Al sumar todos los ingresos, el total asciende a $18,112,686. Los documentos relacionados con el año 2016 no estaban disponible públicamente por Internet. Cabe destacar que por ser una entidad sin fines de lucro, se reportan solamente los ingresos estimados, ya que no se obtienen ganancias por sus transacciones. La empresa fue contratada por Educación desde el 22 de diciembre hasta el 31 de mayo próximo, aunque desarrollaron un plan de trabajo para un año con un programa titulado Desarrollando tu Carácter. En 2010, cobró $600 mil por el mismo programa, pero bajo el nombre Tus Valores Cuentan, que en ese entonces se implementó en 200 escuelas. En el contrato actual hay un tope de $16.9 millones —a ser pagados con fondos federales—, lo cual puede variar por cantidad de alumnos servidos. Al momento se han recibido 154 facturas que suman $1,935,900, no hay ninguna pagada y se comenzaron a recibir el pasado 27 de febrero.

La secretaria Julia Keleher reaccionó que en Puerto Rico será diferente el trabajo de la entidad porque “estoy haciendo eso con una estrategia porque va a haber documentación”.

La funcionaria, sostuvo que el costo del contrato no está fuera de rango, ya que impactarán todo el sistema, lo que equivale a un costo de $54 por estudiante o $14 mil por escuela.