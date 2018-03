Protestan las mujeres en el Capitolio

Varias mujeres del Colectivo Feminista en Construcción realizan en la mañana de hoy, jueves, una protesta dentro del Capitolio en San Juan.

A través de un video en vivo del dicho colectivo en Facebook, se observa a varias mujeres vestida de color violeta sentadas en el piso y entonando varios estribillos.

Algunos coros dicen: "Estamos puestas pa'l problema" y "Macharrán, macharrán conmigo no te equivoques. Candela te voy a dar. No me mires no me toques".

Hoy 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer.

Mira el video