Junta recomienda cierre de recintos en la UPR si no se aumenta la matrícula

La directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, indicó que, si la Universidad de Puerto Rico (UPR) desea mantener un costo de matrícula bajo se tendrían que cerrar de cuatro a cinco recintos, informó en su cuenta de Twitter Gilberto Domínguez, representante estudiantil graduado en la Junta de Gobierno de la institución educativa.

La directora del ente creado por la Ley PROMESA y la Junta de Gobierno de la UPR se reunieron hoy, como preámbulo para la entrega del plan fiscal de la Universidad, cuya fecha vence mañana.

Aclaró que la UPR no puede lograr ser gratis. Si quiere tener un costo de matrícula bajo, tiene que ser más agresiva en el lado de los recortes administrativos. Si la propuesta es tener un costo de matrícula bajo, se van a tener que cerrar 4 o 5 recintos, para su entendimiento.

El estudiante agregó en la red social que la consolidación administrativa de loa recintos y la matrícula ajustada a los ingresos también fueron temas que se evaluaron en la reunión. Asimismo, Domínguez comentó que el presidente interino de la UPR, se opuso al cierre de recintos y expresó que no se contemplan en el plan fiscal por los próximos cinco años.

Sobre el cierre de recintos, dijo el Dr. Hillman, que no se estaba considerando en los próximos 5 años. Dejó saber que se debería considerar ese aspecto. Piensa que no podemos pensar que hay que guiar 5,000 millas para llegar al próximo recinto, porque no es real.

