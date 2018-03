Julia Keleher se pone pico a pico con maestras

En su intento por defender el contrato de $16.9 millones para la iniciativa "Tus valores cuentan", la secretaria de Educación Julia Keleher se fue pico a pico con varios docentes que se encontraban participando de un taller de capacitación.

En el video publicado en redes sociales, se puede observar a la titular de Educación molesta y asumiendo una actitud desafiante frente al liderato escolar y trabajadores sociales, al defender su posición.

"Hay que entender que yo no soy boricua, el español no es mi primer idioma así que yo me estoy expresando como si estuviese yo allá hablando en inglés, de un conocimiento de cómo se manejan las cosas, pero no puede ser que alguien me llame la atención y me dice: 'pues deberías decirlo así, pero cómo yo voy a saber cómo decirlo mejor en una cultura. Estoy, lo aprendí, ustedes no me ven aquí hablando en inglés", indicó Keleher, al tiempo en que comenzó a hablar en inglés; reacción que provocó la risa entre los educadores.

En medio del acalorado intercambio, donde hubo reclamos y se le cuestionó a la secretaria sobre la manera en cómo está llevando el mensaje a los medios, una de las maestras le expresó a la secretaria su incomodidad ante lo que estaba presenciando.