Bajo la lupa sistema automatizado de contratación personal en DE

El senador José Pérez Rosa puso la lupa hoy, miércoles, en el sistema automatizado de contratación de personal del Departamento de Educación (DE), tras someter la resolución del Senado 661.

La medida ordena a la Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado realizar una investigación sobre la implementación del Sistema de Reclutamiento Automatizado para Contratos de Servicios Personales del Departamento de Educación, disponible en línea, y la manera en que se está realizando el proceso de selección de personal y reclutamiento en la agencia.

De acuerdo con el también presidente de la Comisión de Turismo y Cultura, “nuestros maestros representan el pilar más importante en lo que tiene que ver, directamente, con el desarrollo académico, social y cultural de nuestra sociedad. Es por ello que resulta de suma importancia el contar con el personal necesario para cubrir todas las plazas disponibles en nuestro sistema público de enseñanza”.

El senador recordó que en 2012 se inauguró el Sistema de Reclutamiento Automatizado para Contratos de Servicios Personales del Departamento de Educación (recluta.dde.pr), “que opera como una base de datos en línea, muy similar a los sistemas de aplicación a empleo del gobierno federal, a través del internet, como es Usajobs”.

En el sistema, “los candidatos a empleo ingresan su información con un nombre de usuario creado por ellos, y, de esta manera, pueden aplicar para los puestos dentro del DE que aparecen disponible en el sistema”, puntualizó Pérez Rosa.

No obstante, el político señaló que de lo escrito a la realidad, aparentemente, comenzó a hacerse un gran trecho.

“Durante los últimos meses, hemos advenido en conocimiento del alegado descontento de muchos aspirantes a estos puestos, ya que indican que, aunque hay plazas disponibles, las mismas no aparecen en el sistema, por lo que no pueden aplicar a las mismas, dejándolos en una posición de desventaja respecto a las personas que son contratadas para ocupar tales puestos y, además, sobre el difícil acceso a la aplicación, ya que, muchas veces, estos profesionales no pueden acceder a la misma hasta altas horas de la noche o en horas de la madrugada o, simplemente, nunca logran acceder a la misma”, señaló.