Alcalde de Vieques afirma que FEI comete "atropello" en su contra

El alcalde de Vieques, Víctor Emeric Catarineau, reaccionó indignado con lo que catalogó como un "atropello" acometido por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI).

“El pasado viernes 1 de marzo de 2018, recibí dos nuevas resoluciones de parte del OPFEI. En una de ellas pretenden curarse en salud alegando que fui debidamente notificado de la querella presentada por el presidente de la Legislatura Municipal de Vieques, asunto que fue denunciado porque dicha querella nunca llegó a mis manos nunca ocurrió. Eso en su día se verán en el Tribunal. Pero lo más inverosímil es que el OPFEI indique que nos cruzamos de brazos, lo que apunta a una faena sin precedentes de parte del Panel”.

Aseguró que la resolución del OPFEI donde se le suspende de empleo como primer ejecutivo de Vieques fue emitida el 21 de febrero y fue puesta en sus manos el 22 de febrero de 2018.

“Allí se dijo que teníamos 15 días para solicitar reconsideración ante el OPFEI o 10 días laborables para acudir directamente ante el Tribunal Apelativo para impugnar la misma. O sea que nuestra respuesta puede hacerse ante el mismo OPFEI o ante el Tribunal de Apelaciones. Pero la decisión es nuestra. Si optamos por lo segundo, los días se cumplen el próximo 8 de marzo de 2018”.

Añadió que “luego, el Panel y contrario a la impresión pública del caso, nos solicitó mostrar causa por la cual no debemos ser suspendidos del sueldo en una segunda resolución con fecha de 23 de febrero de 2018. La notificación se hizo el 27 de febrero de 2018 (vía correo certificado) y se nos concedían cinco días (obviamente laborables) para responder los cuales vencen hoy martes, 6 de marzo de 2018”.

Según el primer ejecutivo municipal, “para nuestra sorpresa nuevamente, el 1 de marzo de 2018 el Panel nos notificó una tercera resolución en la que informa, entre otras cosas, que habiendo transcurrido los cinco días laborables concedidos, el Panel entendió que no habíamos reaccionado dentro de dicho término, por lo que nos concedía un término adicional y señaló una vista administrativa para el 13 de marzo de 2018”.

“¿Cómo es que al 1 de marzo de 2018, el Panel tuviera la certeza que no he contestado algo que tengo hasta el 6 de marzo y el 8 de marzo para contestar. Aunque estamos a tiempo para responder ante ambos asuntos, el FEI caprichosamente concluye en esa nueva Resolución de manera absurda que nos hemos cruzados de brazos y se nos acusa de tener una indiferencia inconcebible”, cuestionó.

A raíz de estas situaciones, el alcalde se mostró convencido de que “estas actuaciones del OPFEI apunta a una de dos posibilidades: o existe una faena política de abuso de poder de parte del OPFEI en nuestra contra o alguien no sabe contar en esa oficina. Invito a la prensa a hacer el cálculo en las fechas”.

A su vez, opinó que “es indignante que tenga tan poco valor para los funcionarios de la Unidad de Procesamiento Administrativo o del OPFEI los cimientos de la democracia puertorriqueña. Se hacen de la vista larga de la manera irresponsable como se manejaron muchos de los asuntos por parte del gobierno central y sus administradores luego del paso de los huracanes Irma y María, como lo fue el escándalo del contrato de Whitefish el mal manejo de las operaciones de la AEE, pero no tienen reparos de apuntar con velocidad sus cañones contra otro alcalde popular, sin justa causa. Hoy no existe, ni existirá acusaciones criminales de ningún tipo contra este servidor en mis funciones como alcalde, ni tan siquiera en mi vida privada”.

Consideró que “una lectura de la resolución de la Legislatura Municipal o de la propia Resolución del OPFEI demuestran con claridad la ausencia de delitos criminales. Suspender a un alcalde o a cualquier otro funcionario por diferencias, en ausencia total de un caso de corrupción, es peligroso para la democracia. Ese poder se justifica solo en los países totalitarios, pero no en Puerto Rico”.

“Aquellos que piensan hacerles el juego político a las intenciones políticas de un aspirante primarista en Vieques (popular o del Partido Nuevo Progresista), deben saber que hay muchos viequenses indignados con este atropello. Nuestra segunda elección como alcalde fue contundente y sin ambigüedades. He expresado públicamente que no soy candidato a la reelección, pero también he sido firme de que no apoyaré la mediocridad. Hoy es contra este alcalde popular de Vieques, mañana puede ser contra cualquier otro funcionario público”, declaró Emeric Catarineau.