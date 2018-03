Maduro entrega a Óscar López "espada" de Simón Bolívar

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro entregó una replica de la espada del libertador Simón Bolívar al expreso político boricua Óscar López durante la XV Cumbre del ALBA-TCP.

"Yo quiero proceder a entregar la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar, regalada por el pueblo de Lima, Perú, es el libertador de América, y con todo el espíritu de los libertadores yo se la entrego al pueblo de Puerto Rico, en su lucha por la independencia, por la descolonización y el reconocimiento me lo permite Óscar López Rivera", dijo Maduro.

Maduro describió a López como una persona humildad y al que proclamó como "héroe del pueblo puertorriqueño".

"Yo te lo quiero entregar por toda la lucha que has dado sobre todo por la lucha que estás por dar, la más grande he importante. Lo que estás por hacer que es entregarte todo nuestro amor y nuestra fuerza y darte las gracias por todo lo que has sido y por toda tu lucha", sostuvo el presidente venezolano.

Por su parte López agradeció el gesto: "Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido y el pueblo de Puerto Rico creo que vive orgulloso de este hermano pueblo venezolano. Entre los independentistas de Puerto Rico hay muchísimo amor por esta patria y lucharemos por la independencia de Puerto Rico pero siempre estaremos al lado de Venezuela y de todos los países latinoamericanos que aman la justicia y la libertad".