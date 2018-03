Líder magisterial en EEUU señala reforma favorece a operadores de chárteres

La manera en como está redactado el proyecto que busca reformar el sistema de educación de Puerto Rico, podría abrir la puerta a que haya fraude y malgasto de fondos públicos similar al que se ha presenciado en algunos estados de Estados Unidos que tienen escuelas chárteres.

Así lo advirtió la presidenta de la Federación Americana de Maestros (AFT, siglas en inglés), Randi Weingarten, en entrevista con Metro, al criticar que la pieza, tal como se redactó, favorece más a los operadores de escuelas chárteres que a los niños, padres y maestros.

Si bien trascendió que el proyecto podría tener sobre 400 enmiendas tan solo en el Senado, Weingarten alegó que la pieza legislativa se presta a lo que ocurrió en Nueva Orleans tras el huracán Katrina.

A grandes rasgos, ¿qué cree sobre el proyecto de reforma educativa?

El proyecto es un proyecto terrible en dos grandes aspectos. Primero, si miramos las escuelas públicas en Puerto Rico ahora mismo, esto no les da un camino de futuro a los maestros de escuela pública, porque las estrategias de defensa no son parte del proyecto. Segundo, se puede ver en lo que el gobernador acaba de decir, en la escala del 1 al 10 en términos de proyectos chárteres, siendo uno el peor y 10 el mejor, es un negativo cinco. Incluso, el gobernador admitió recientemente que no se preocupó en estudiar las mejores prácticas de chárteres, a él solo le gustaron las ideas y las puso en el proyecto. Así de terrible es el proyecto.

En el lado chárter, incluso para aquellos quienes favorecen las chárteres esto es un proyecto terrible de chárteres y el gobernador lo admitió él mismo, que él no conoce las prácticas. Solo puso las ideas que a él le gustaron en un proyecto. Eso no es lo que necesitan los puertorriqueños.

La reforma no tiene límites de cuántas escuelas serán chárteres. Hay silencio en cuántas podrían crearse. Aunque crear una es tomar dinero del sistema público, permiten múltiples autorizadores. Es muy débil en los asuntos de equidad, incluyendo si las chárteres deben gastar en los estudiantes o en los estudiantes con necesidades especiales.

Mi experiencia con proyectos así es que abren la puerta a fraude, malgasto y corrupción.

¿Considera que Puerto Rico debe luchar contra las escuelas chárteres? ¿Cómo?

Sí. Por eso por ejemplo tuvimos un panel hace unas semanas. Había gente de Detroit, personas que trabajan en chárteres, dos investigadores, era de la AMPR (Asociación de Maestros) y ese fue el día en que Julia Keleher se fue. Además hemos estado hablando con padres, maestros y las personas. Hemos llevado el mensaje a través de los medios y a través de experiencias. Cuando hay un gobernador que no le importa, solo le gustó la idea, sin tener estudios científicos sobre el tema, eso es trumpian; es decir que te gusta una idea, así que vamos a hacerla, sin saber ni entender ninguna de las consecuencias de eso. Esto crea una desconfianza en los puertorriqueños.

Cuanto más uno conoce acerca de este proyecto, peor es. No hay casi cosas buenas en el proyecto, pero el proyecto no tiene el insumo de los maestros, lo que es terrible. El proyecto básicamente le quita los fondos a las escuelas públicas para darlos a escuelas chárteres, lo que es terrible. El proyecto no tiene ninguna vigilancia sobre las chárteres y eso permite todos los abusos que hemos visto en Michigan, en Ohio, Pensilvania; es decir, permite que las personas que quieran hacer dinero con chárter, como hay en otros lugares, vayan y lo hagan.

El gobierno argumenta que las escuelas chárteres continuarán siendo públicas

Esto no está claro del todo en el proyecto. Segundo, ellos quitan los fondos a las escuelas públicas que están vigiladas y se les requiere tener todos los estudiantes. Les quitan los fondos para dárselos a las chárteres. Hay una diferencia en lo que dicen y lo que hacen, así que tienen que verificar el lenguaje del proyecto. Esto parece que fue escrito por personas que hicieron escuelas chárteres en Michigan y Ohio. Permite y hace posible la corrupción que vimos, el fraude y el malgasto.

¿Cómo los derechos y beneficios de los maestros se han visto afectados en los estados de Estados Unidos donde hay escuelas chárteres?

Eso depende de en qué estado estén. Pero este es un proyecto que se ve como lo que pasó en Nueva Orleans, donde los maestros vieron que quitaron fondos de escuelas públicas y los dieron a chárteres. Esto fomentará a que la gente se vaya, a la emigración.

El primer problema que tiene Puerto Rico ahora mismo es estabilizar las escuelas para que la gente se quede, no estimular la emigración.

Esta fórmula muestra que habrá más eliminación de fondos, más falta de inversión en las escuelas puertorriqueñas. Lo que vemos en lugares como Michigan, Ohio, Nueva Orleans es que, cuando las chárteres entran al sistema, los maestros han sido despedidos. Hay mucha evidencia de que esto podría fomentar a los maestros a irse de la isla.

La manera en que están (en el proyecto) las chárteres, los autorizadores, los números, la falta de responsabilidad, todas estas cosas son la receta para el fraude, corrupción, y al mismo tiempo quitan los fondos a escuelas que ya no tiene ni fondos suficientes.

En cuanto a Educación Especial, ¿cómo se pueden afectar los servicios?

Debido a la forma en cómo el proyecto está creado, las escuelas chárteres pueden impedir a cualquier niño de Educación Especial el entrar a las chárteres. Se supone que las chárteres acepten estudiantes de Educación Especial, pero la forma en como está el proyecto, ellos lo pueden hacer. La manera en que el proyecto está, incluso, puede permitir cerrar luego de tener el dinero. No es un proyecto para los padres; es un proyecto para los operadores de chárteres hacer dinero.

Señalamientos de Weingarten a la reforma educativa