Populares piden al gobernador que no mienta en su mensaje de mañana

“Gobernador, no mienta más”.

Estas fueron las palabras de tres legisladores del Partido Popular Democrático (PPD), quienes en una conferencia de prensa pidieron hoy a Ricardo Rosselló transparencia en su mensaje de situación de estado, que será transmitido mañana en la tarde, y que ante la crisis del territorio levanta expectativa de distintos sectores.

Según los representantes José “Conny” Varela y Rafael “Tatito” Hernández, así como el senador Eduardo Bathia, la prioridad del primer mandatario en su alocución debe ser presentar un plan de energización efectivo, soluciones para la ola criminal y para atender el escándalo del chat de WhatsApp que salpica a varios funcionarios de la administración de turno.

“Puerto Rico no se va a levantar si no atendemos el problema fundamental de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). No solo ha habido falta de información, el gobernador tiene que hablar claro, tiene que decir por qué ha fallado el sistema”, sostuvo Hernádez. Mientras, agregó: “¡No mienta más! El gobierno del PNP [Partido Nuevo Progresista] se ha caracterizado por esconder los planes fiscales, tapar cifras, destruir entidades que promueven la transparencia y el intento de manipular la información”.

Para el también portavoz de la minoría en la Cámara de Representantes, “no hay manera” de que Rosselló no obtenga toda la información del proceso de reconstrucción de energía por parte de la AEE y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Y es que, de acuerdo a Hernández, funcionarios de la corporación pública se reúnen periódicamente con los alcaldes para demarcar sus planes de energización. De la misma forma, resaltó el nombramiento del ingeniero Carlos Torres, quien es el contacto de la actual administración y el líder del comando unificado que tiene como deber coordinar la revitalización del sistema.

Por su parte, Bathia indicó ante las palabras de Rosselló, quien la semana pasada dijo no obtener toda la información de la recuperación de la luz de las agencias a cargo, que: “Gobernador, usted no puede desentenderse. Si usted no tiene información saque el teléfono y convóquelos”.

“Quien está a cargo del Plan Fiscal no dice los números correctos. Si en Washington piensan que los números son uno y la Junta [de Control] Fiscal piensa que es otro, pues obviamente lo que te crea es una situación caótica”, añadió Bathia.

El expresidente del Senado insinuó que los discursos contradictorios de Rosselló han afectado el desembolso de fondos federales para la recuperación aprobados por el Congreso. Recientemente, el Departamento del Tesoro informó a Puerto Rico que solo entregará la mitad de un préstamo de más de $4,000 millones que fue avalado en la Capital federal para atender el desastre causado por el huracán María.

En una carta a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), la dependencia federal indicó que solo desembolsará la partida una vez el erario local toque fondo, porque el gobierno local “encontró” más de $6,000 millones en unas 800 cuentas bancarias. Sin embargo, Rosselló informó a las autoridades federales, en más de una ocasión, que la AEE y otras agencias estaban a punto de quedar sin liquidez.

Asimismo, Varelo pidió a Rosselló soluciones para atajar el crimen en la isla, que según él ha aumentado exorbitantemente en los pasados días. El legislador también solicitó el despido de Héctor Pesquera, secretario de Seguridad Pública, uniéndose así al reclamo de varios sectores que incluyen hasta el mismo PNP.

“El país [territorio] está agobiado por la gran cantidad de crímenes de todo tipo que se cometen a diario. Los asesinatos (137), los carjackings (127) y los escalamientos, son la orden del día. Los números son preocupantes, y la tasa de esclarecimientos es alarmante. A penas dos de cada diez asesinatos se esclarecen. Los niveles de violencia son inaceptables, y están cobrando la vida de personas inocentes”, manifestó Varela.