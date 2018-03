Kylie Jenner muestra el rostro de su bebé

A un mes de su nacimiento, Kylie Jenner compartió con sus fans la primera imagen del rostro de su hija Stormi Webster.

"Mi angel bebé cumple un mes hoy", lee la publicación de la más pequeña de las hermanas Jenner. La niña es fruto de su noviazgo con el cantante estadounidense de música urbana, Travis Scott. La pareja mantuvo el embarazo y nacimiento de su primogénita lejos de las cámaras de televisión y lejos del lente de paparazis.

La imagen del rosto de Stormi aparece en uno de los stories de la cuenta de Instagram de su madre.

Kylie y sus hermanas son famosas por su reality show Keeping Up With the Kardashians. Además, se han desarrollado como empresarias en distintas áreas comerciales.