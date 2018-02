Denuncian nombramientos masivos de maestros por reclutamiento especial

En la vista pública del Senado para discutir la reforma educativa, trascendió que alrededor de dos mil maestros han sido nombrados por convocatoria abierta cuando para muchas de esas plazas se debió haber ido al registro de maestros elegibles.

La información la dio a conocer la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz, al señalar que “si fuera de inglés y de física yo lo aplaudo porque no lo hay, o de matemáticas, pero son maestros de español que hay un montón, son maestros de escuela elemental. No voy a ir en contra de un maestro que ya está nombrado, pero para que vean lo que pasa cuando van en contra de esta lista”.

Una de las disposiciones de la reforma educativa es que permite que las escuelas alianzas tengan autonomía en sus decisiones y son los responsables del reclutamiento de sus docentes, por lo que se espera que no usen el registro de elegibles.

“La información que tengo es que hay dos mil maestros que se nombraron por convocatoria abierta, no es oficial, pero me la trajeron ayer así que no son maestros de categoría de difícil reclutamiento sino que se nombraron por convocatoria abierta cuando debió haberse ido al registro de turnos”, dijo Díaz en un aparte con los medios tras su ponencia. Estos nombramientos habrían sido para este año académico. lyanne meléndez garcía