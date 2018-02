Sin resolver problema de liquidez la AEE

El Gobierno de Puerto Rico deberá demostrar al Gobierno federal una necesidad real de más liquidez para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cuando se terminen los $300 millones desembolsados la semana pasada, opinó el economista José Alameda.

El también profesor universitario cuestionó cómo se llevaron los planteamientos ante la jueza en el pedido del primer préstamo, que era de un monto de $1,000 millones. La pasada semana se desembolsó el dinero aprobado, cantidad que terminó en $300 millones. Sin embargo, la propia corporación pública expuso que es una solución temporal, a la vez que estimó que los fondos alcanzarían hasta el mes de abril.

La AEE informó el fin de semana que continuará la implementación de otras medidas de reducción de gastos para enfrentar su crisis fiscal en lo que se normalizan sus ingresos y se reciben las ayudas federales aprobadas por el Congreso.

El presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Ernesto Sgroi Hernández aseveró en una comunicación escrita que “el préstamo de $300 millones y la reducción en costos del Plan Estratégico de Operaciones de Emergencia le darán a la AEE la liquidez monetaria necesaria hasta mediados de abril. La agencia tiene la intención de continuar con la implantación de este plan para preservar la liquidez y ahorrar dinero”.

“Lo primero que uno tiene que cuestionarse es si la autoridad carece de la liquidez necesaria como para quedarse sin fondos porque no pudo probar necesidad mucho más allá de marzo”, opinó el experto sobre qué hará la corporación pública una vez se termine ese dinero, ya que el Gobierno aún no ha logrado el desembolso del préstamo bajo el programa Comunity Disaster Loan (CDL), ascendente a $4,700 millones. Por su parte, el economista Antonio Rosado criticó los manejos de la corporación pública, a la vez que aseguró que “no hay ahorro para enfrentar ningún tipo de actividad que sea nefasta para el negocio. Tampoco han sido capaces de mantener los niveles de depreciación o reserva”.

“La AEE, como negocio, primero tiene que tener las reservas de depreciación para hacer inversión, y cambiar la maquinaria a medida que va envejeciendo. Eso no lo ha hecho. Tener reserva para mantener las operaciones del negocio y no lo ha hecho. La Autoridad no ha hecho nada de lo que tiene que hacer. Lo único que ha hecho es aumentar los precios de la energía eléctrica, hacer a Puerto Rico cada vez menos competitivo. Definitivamente, la mejor solución es que la desmantelen y salgamos de ese problema, de una vez por todas”, opinó Rosado.