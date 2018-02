Comunidad de Las Piedras alega represalias por parte de la AEE

Residentes de la comunidad Reparto Arenales de Las Piedras alegan que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no ha restablecido el servicio por represalias tras una jornada de protestas en contra de la corporación pública.

“Sabemos y entendemos que no somos la única comunidad en Las Piedras que no tenga servicio de energía eléctrica hacen cinco meses, lo que no entendemos es que todas las comunidades alrededor de nosotros tengan el servicio de energía eléctrica y nosotros no”, comentó uno de los residentes y portavoz de la comunidad.

Los vecinos aseguran que para darle luz a comunidades aledañas como Valle Piedra, la energía eléctrica tiene que pasar frente a su comunidad.

Los residentes exigieron atención y que se haga una investigación “seria” por parte del Estado.

Según alegan los residentes, los mismos empleados de la AEE que trabajaron hace unas semanas en la comunidad o que han trabajado en el pueblo comentaron la situación.

“Dijeron que tenían la instrucción de arreglar por el momento lo que hay dañado en la comunidad, pero de no conectarlas por las protestas que hemos hecho”, señaló el vocero.

Añadió que “desde diciembre nos han dado más de cinco diferentes fechas para reconectar la comunidad y siempre han fallado, nos dicen lo que le dicen a todo el mundo que faltan materiales, pero la realidad es que de nuestra comunidad se llevaron dos postes y han seguido reconectando otros sectores y urbanizaciones de nuestro pueblo con materiales y postes”.