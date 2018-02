Ferrer pide destitución de Héctor Pesquera

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos, sentenció hoy que es insostenible que la seguridad del país continúe a cargo del secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.

Esto ante la ola criminal que afecta al país, así como, según Ferrer, que la administración tiene una presunta incapacidad para implementar un plan.

“En la madrugada de hoy se reportó otra masacre, esta vez en Comerío, donde asesinaron a 5 personas. Esta es la tercera masacre en lo que va de año, lo que demuestra que este Gobierno no tiene un plan para atender la inseguridad que viven los puertorriqueños. Hace tiempo que el Gobernador, quien es el comandante en jefe de la Uniformada, debe destituir al secretario Pesquera”, precisó Ferrer.

El incidente en Comerío dejó, además, a tres heridos, entre ellos un menor. Con esta matanza, el conteo de muertes aumentó a 129, lo que significa un alza de 27 asesinatos en comparación con el año 2017 a la misma fecha.

Asimismo, el presidente del PPD señaló que este año hay un aumento en los delitos tipo 1.

“Se han disparado los asesinatos, los “carjacking”, los robos, las violaciones y las masacres, así como la guerra por el control del narcotráfico, y no vemos ninguna acción pro activa de esta administración”, manifestó.

“Nuestra Policía está desmotivada y no es para menos, no se les paga las horas extras, y no se les brinda el equipo necesario para combatir el crimen. Exhorto al Gobernador a que destituya a Pesquera”,dijo Ferrer.

Asimismo, aseguró que el Departamento de Seguridad Pública (DSP) en lugar de resolver el problema, crea más burocracia, aumenta el gasto público y no detiene la criminalidad que enfrenta el país.

“La situación es alarmante, por lo que emplazo a Rosselló a que se exprese y tome acción inmediata. Que no siga de brazos cruzados mientras en Puerto Rico continúan asesinando a inocentes”, precisó el presidente de la Pava.