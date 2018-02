Legislador repudia expresiones de secretario del DTOP

El portavoz alterno del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Ramón Luis Cruz, reaccionó hoy a las expresiones del secretario de Transportación y Obras Públicas (DTOP) que estableció que si el país fuera estado, la reparación de los semáforos hubiese sido más efectiva.

“El mero hecho de que plantee una excusa, cualquiera, es fundamento suficiente para destacar la incompetencia de un departamento que no ha podido establecer un programa de recuperación y relocalización de semáforos a las intersecciones más peligrosas o concurridas en el tráfico nuestro de cada día”, señaló Cruz Burgos

Ademas criticó el que “mientras el secretario habla de política” estas intersecciones representan una amenaza diaria a los conductores y ya se han reportado muchos accidentes en la zonas que irónicamente ya están energizadas hace bastante tiempo.

“Resulta inconcebible que un Departamento que cuenta con tantos estudios de tráfico, con sistemas de vigilancia de intersecciones, con la asistencia técnica del departamento federal de transporte (DOT, siglas en inglés), no haya sido capaz de lograr un inventario de los semáforos existentes en buen estado, de los que pueden ser relocalizados a las intersecciones con mayor tráfico y situaciones de peligro. Y que ese proceso de identificar y remover para relocalizar no se pueda poner en práctica a más de cinco meses del paso del huracán” , dijo Ramón Luis Cruz

Las expresiones del representante surgen a raíz de una entrevista que tuvo Contreras con Radio Isla donde estableció que la tardanza en arreglar los semáforos hubiese sido distinta si Puerto Rico fuese estado.

“El DTOP no ha podido ni con los semáforos, ni con arreglar las vías públicas. No ha podido arreglar el desmadre del sistema de cobro de peajes Auto Expreso. Prometió una APP para la autopista del sur y no ha hecho nada. Hay legislación aprobada sobre las tablillas y tampoco. No tiene un sólo logro. De hecho, debería agradecerle a los municipios y a las comunidades que limpiaron las carreteras, porque una semana después del huracán, nada hizo el DTOP”, mencionó Cruz Burgos.