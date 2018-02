La particular explicación de Kenneth McClintock sobre el alza en el crimen

En estos días, la ciudadanía se mantiene alerta a las noticias que dan cuenta sobre un alza en la criminalidad en la Isla, situación que las autoridades gubernamentales aseguran estar trabajando. El tema es objeto de análisis en diversos programas por parte de distintos analistas. Uno de ellos fue el exsenador y exsecretario de Estado, Kenneth McClintock, quien apuntó a un alza per cápita de criminales en la Isla.

“Estamos bajando significativamente en el número de policías y el hecho de que la población está bajando, no hace mella en eso porque yo no creo que los criminales se están yendo, yo creo que los criminales se están quedando y lo que está pasando es que la gente buena se va, la gente mala se queda y entonces tenemos más personas malas por personas buenas y está aumentando el número per cápita de criminales”, dijo McClintock. La particular explicación surgió en medio de un análisis en el programa de televisión Jugando Pelota Dura donde participaba de un panel junto con el exgobernador, Alejandro García Padilla.

Ante el elaborado análisis de McClintock, el ex gobernador García Padilla tuvo también una reacción particular. “Tu te has quedado, ¿en cuál de los dos lados tú te ubicas?”, cuestionó el líder popular, a lo que el estadista respondió —ya en tono de broma— “O depende la ideología política”.

El mantenedor del programa retomó el tema mediante otro ángulo sobre el alza en el crimen en lo que va de año en Puerto Rico.

Mira el vídeo del momento del análisis: