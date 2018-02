Presidente interino UPR reacciona a reunión con Junta Universitaria

La administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se reunirá mañana con la Junta Universitaria, confirmó Wilmarie de Jesús, representante estudiantil de la Junta Universitaria.

"Ellos nos enviaron un correo electrónico convocando a reunión extraordinaria y el primero correo electrónico en efecto decía que se iba a presentar el plan fiscal, luego, como una media hora después se envió una aclaración diciendo que presentarían unas medidas que estaban contenidas en el plan fiscal", sostuvo la universitaria, quien agregó que la reunión se llevará a cabo en Carolina.

La UPR debe entregar su plan fiscal el 9 de marzo a la Junta de Control Fiscal (JCF).

Más adelante, el presidente interino de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Darrel Hillman envió sus declaraciones a este medio:

"Mañana adelantaremos a los miembros de la Junta Universitaria algunas de las medidas que estamos evaluando y que podrían integrarse al plan fiscal. Ya se les ha provisto un sinnúmero de documentos que estamos utilizando y las 52 recomendaciones que recibimos por parte de la comunidad universitaria. Dichos documentos están disponibles en el portal de la Universidad en internet (www.upr.edu) para que todos puedan tener acceso a ellos. Además, cuentan con el plan aprobado anteriormente, que continúa vigente hasta no ser enmendado. Esperamos que los estudiantes puedan hacer sus recomendaciones también. Como conocen, el plan del gobierno central se entregó más tarde de lo esperado y las enmiendas al plan de la Universidad dependen de datos macroeconómicos contenidos en el mismo. Estamos trabajando en equipo con los rectores para tener listo el borrador lo antes posible. Queremos compartirlo con la comunidad universitaria. Pero, cabe destacar, que se trata de un trabajo novel para la institución. Es la primera vez que debemos entregar un plan fiscal a una Junta de Supervisión, y no es una tarea sencilla que se deba realizar bajo presión. Tengan por seguro que, tan pronto esté listo, el borrador se les presentará".